La sécurité sera renforcée ce week-end en Pays de Savoie. Entre les festivités du 14 juillet la finale de la Coupe du monde de football, forces de l'ordre et secours se préparent à un week-end chargé

Savoie, France

Le dispositif de sécurité sera renforcé en Pays de Savoie tout le week-end.

En Savoie, les forces de l'ordre et les secours seront déployés à la fois pour le festival Musilac à Aix-les-Bains, la fête du 14 juillet et la finale de la Coupe du monde de football. 240 policiers et gendarmes seront déployés avec au moins 215 sapeurs-pompiers sur tout le département.

La préfecture de Savoie a envoyé une circulaire aux maires du département insistant sur des précautions à prendre pendant ces événements telles que l'interdiction de vendre de l'alcool à emporter et pour les bars, le service des boissons dans des gobelets en plastique plutôt que dans du verre. A chaque mairie d'appliquer ou pas ces mesures d'interdiction.

Des leçons à tirer de la demi-finale

Mardi dernier, il y avait eu plusieurs débordements lors de la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à la Belgique à Chambéry, à Aix-les-Bains et à Albertville.

Cinq personnes avaient été interpellées à Chambéry et à Aix-les-Bains. Deux hommes ont d'ailleurs été condamnés à de la prison ferme.

Pour ce dimanche de finale, la vente d'alcool à emporter sera interdite à Chambéry à partir de midi et jusqu'à 1h30 du matin le lundi.

Les effectifs de la police nationale seront doublés par rapport à la demi-finale, la police municipale sera aussi dans les rues. En tout, une quarantaine de policiers effectueront des patrouilles avant, pendant et après le match.

Autour du Carré Curial, lieu de retrouvailles des supporters, la circulation sera restreinte. La rue de la banque et la rue de la république seront, entres autres, interdites aux voitures.

Plusieurs interdictions en Haute-Savoie

La préfecture de Haute-Savoie interdit l'usage des fumigènes, des pétards et des feux d'artifice sur la voie publique tout le week-end jusqu'à lundi matin. L'autre interdiction concerne la distribution, la vente et l'achat de carburant en bidon ou contenant transportable.

En France, 110 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour le 14 juillet et la finale de la Coupe du monde.