Pays de Savoie : les dates d'ouverture des stations

La neige est là, vous avez les spatules qui vous démangent, et vous ne pensez qu'à une chose : quand ouvre ma station ? France Bleu Pays de Savoie a recensé pour vous les dates d'ouvertures des stations savoyardes et haut-savoyardes.

C'est Val Thorens qui, comme chaque année, a ouvert le bal. La station des Trois Vallées, la plus haute d'Europe, a ouvert dès le 18 novembre une partie de son domaine en continu. Les bonnes conditions d'enneigement pour un mois de novembre incitent plutôt à l'optimisme, et nombreuses sont les stations dans les starting-blocks. France Bleu Pays de Savoie a recensé pour vous les dates d'ouvertures des stations savoyardes et haut-savoyardes. A vos spatules !

Samedi 18 novembre

Val Thorens (73) : ouverture du domaine skiable à 70%

Samedi 25 novembre

Chamonix (74)

Orelle (73)

Val d'Isère (73)

Tignes (73) : le glacier de la Grande Motte est ouvert depuis le 30 septembre

Le domaine de Solaise, à Val d'Isère © Maxppp - Alexandre Marchi

Samedi 2 décembre

Les Habères (74)

Le Reposoir (74)

Samedi 9 décembre

Avoriaz (74)

Courchevel (73)

Flaine (74)

Megève (74)

Méribel (73)

Le Grand Bornand (74)

Les Houches (74)

Les Ménuires (73)

Les Saisies (73)

Saint Martin de Belleville (73)

L'aiguille du fruit en arrière plan, à Méribel © Maxppp - Jean-Marc Lallemand

Vendredi 15 décembre

Brides les Bains (73)

Montriond (74)

Samedi 16 décembre

Bernex (74)

Bramans (73)

Champagny en Vanoise (73)

La Plagne (73)

La Rosière (73)

La Tania (73)

La Toussuire (73)

Les Arcs (73)

Les Carroz (74)

Le Corbier (73)

Les Gets (74)

Montchavin (73)

Peisey-Vallandry (73)

Saint Colomban des Villards (73)

Saint Gervais (74)

Saint Jean d'Arves (73)

Saint Sorlin d'Arves (73)

Samoëns (74)

Val Cenis (73)

Valfréjus (73)

Les Carroz d'Araches © Maxppp - Philippe Juste

Dimanche 17 décembre

Sainte Foy Tarentaise (73)

Vendredi 22 décembre

Les Contamines Montjoie (74)

Montmin - Col de la Forclaz (74)

Valmorel (73)

Une remontée mécanique à Valmorel © Maxppp - Didier Saulnier

Samedi 23 décembre

Abondance (74)

Aillons Margériaz (73)

Arêches Beaufort (73)

Aussois (73)

Bellevaux Hirmentaz (74)

Bessans (74)

Bonneval sur Arc (73)

Combloux (74)

Cordon (74)

Chatel (74)

Crest Voland - Cohennoz (73)

Doucy (73)

Le Désert d'Entremont (73)

Flumet (73)

Mont Saxonnex (74)

Morillon (74)

Praz de Lys - Sommand (74)

La Chapelle d'Abondance (74)

La Clusaz (74)

La Norma (73)

Le Semnoz (74)

La Giettaz (74)

La Sambuy (74)

Le Granier (73)

Les Brasses (74)

Les Karellis (73)

Manigod (74)

Morzine (74)

Notre Dame de Bellecombe (73)

Passy Plaine Joux (74)

Saint François Longchamps (73)

Saint Jean d'Aulps (74)

Saint Jean de Sixt (74)

Savoie Grand Revard (73)

Sixt Fer à Cheval (74)

Valloire (73)

Valmeinier (73)