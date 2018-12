Pays de Savoie : les marchés de Noël sous haute surveillance

Au lendemain de l'attentat à Strasbourg, les préfectures de Savoie et Haute-Savoie renforcent les patrouilles et les contrôles sur les lieux de forte affluence, notamment sur les marchés de Noël d'Annecy et Chambéry, sur le hameau du Père Noël à Andilly et le village des Flottins à Evian.

Moins de 24 heures après l'attentat sur le marché de Noël de Strasbourg, les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie annoncent le renforcement de la sécurisation des lieux de rassemblement et des grands espaces commerciaux. C'est le cas des marchés de Noël d'Annecy et de Chambéry, du hameau du Père Noël à Andilly et du village des Flottins à Evian. Les centres commerciaux de Chamnord et le Géant d'Albertville ainsi que les événements festifs en station sont également surveillés attentivement.

Les patrouilles de police, de gendarmerie et des militaires de l'opération sentinelle sont d'ores et déjà renforcées, tout comme les contrôles aux différents accès de ces rassemblements.

Depuis plusieurs Noël on ne laisse plus les voitures se garer devant le hameau du Père Noël, explique Vincent Humbert

A Andilly, le maire qui préside l'association du hameau du Père Noël souligne que bien avant les événements de Strasbourg, un travail a été engagé avec les services de la préfecture et la gendarmerie pour prévenir tout acte malveillant.

" Ce mardi, quelques heures avant l'attentat, nous avons même échangé avec la gendarmerie pour voir comment éviter le risque d'une voiture bélier, explique Vincent Humbert. Depuis plusieurs Noël on ne laisse plus les voitures se garer devant le hameau du Père Noël pour éviter les problèmes avec les gens qui font la queue pour entrer ". Il souligne que les personnels qui assurent la régulation sur les parkings sont formés pour surveiller les allers et venues. Dès ce week-end du personnel de sécurité extérieur pourrait intervenir pour la fouille des sacs à l'entrée du hameau.

"La problématique c'est de ne pas paniquer tout le monde", ajoute Vincent Humbert. Le hameau du Père Noël accueille environ 2 500 personnes par jour en semaine en ce moment, mais sur un week-end la fréquentation peut monter à 10 000 personnes au moins.