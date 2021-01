Les marchés paysans en pays de Savoie et les AMAP demandent une dérogation au couvre-feu à 18H

Couvre-feu : une exception pour la vente directe - Noémie Lachenal Eleveuse de brebis laitières, alpagiste Taninges

L’inquiétude des AMAP et des marchés paysans après l’annonce du couvre-feu à 18h. Les éleveurs et producteurs liés à la Confédération Paysanne de Haute Savoie demandent au préfet une exception les concernant : des dérogations.

« Ces paysans en vente directe ont redoublé d'effort depuis le début de la crise sanitaire pour assurer l'approvisionnement en produits frais et locaux » écrit l'agricultrice installée en brebis laitière en Haute-Savoie. « Faute de dérogation et d'aménagement, le couvre-feu à 18h va générer des difficultés d'écoulement des produits, du stress et de l’épuisement ».

Pour le syndicat agricole, il ne faut pas reproduire les erreurs du premier confinement sur les marchés qui avaient fortement pénalisé les agriculteurs, au profit de la vente en grande distribution jamais inquiétée.

Faites nous confiance : la distribution des produits frais se fait dehors, en respectant les gestes barrières. On a pris toutes ces habitudes

Noémie avoue son désarrois : "je ne vois comment on pourrait se réorganiser. C’est impossible de livrer chaque personne, sur son lieu de travail. _Arrêter la distribution des paniers, c’est fragiliser ce système de vente de produit locaux_. L'éleveuse qui vend sur les marchés de Taninges et de Morzine notamment explique que les agriculteurs se sont déjà adaptés, ils ont élargi leurs créneaux horaires, ils font des distributions au grand air...