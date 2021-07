Pays de Savoie : nouvelles manifestations contre le pass sanitaire ce samedi

Au moins quatre rassemblements contre le projet de loi sanitaire du gouvernement sont prévus ce samedi 24 juillet en Savolie et Haute-Savoie.

Plusieurs manifestations sont annoncées ce samedi 24 juillet en Savoie et Haute-Savoie contre le projet de loi relatif à la crise sanitaire : trois manifestations ont été déclarées en préfecture (Albertville, Thonon-les-Bains et Annecy), et une autre n'a pas été déclarée (Chambéry).

Où ont lieu les manifestations ?

Chambéry : une manifestation (non déclarée) est prévue à partir de 14h, au départ du palais de justice. C'est la quatrième manifestation en moins de deux semaines, après celle des 14, 17 et 21 juillet.

une manifestation (non déclarée) est prévue à partir de 14h, au départ du palais de justice. C'est la quatrième manifestation en moins de deux semaines, après celle des 14, 17 et 21 juillet. Albertvillle : un rassemblement (déclaré) est prévu à 10h

un rassemblement (déclaré) est prévu à 10h Annecy : le départ de la manifestation (déclarée) est annoncée à 14h, après un pique-nique à 11h30 dans les Jardins de l'Europe.

le départ de la manifestation (déclarée) est annoncée à 14h, après un pique-nique à 11h30 dans les Jardins de l'Europe. Thonon-les-Bains : une manifestation est prévue à partir de 14h30. Le cortège partira depuis la place des arts pour aboutir au Belvédère. "Ce n’est pas une manifestation anti-vax mais une manifestation contre le pass sanitaire, l’obligation vaccinale pour certaines professions ainsi que leur application coercitive", précisent les organisateurs.

Mise en garde du Préfet de Savoie

A Chambéry, les manifestants avaient occupé la VRU (voie rapide urbaine) lors des deux premières journées de mobilisation, le mercredi 14 juillet et le samedi 17 juillet. Ce mercredi, une partie des manifestants s'était introduite dans l’hôtel de ville et y avait décroché le portrait du Président de la République.

Le droit de manifester est garanti par la Consitution et il s'exerce dans le respect des lois de la République (Préfet de Savoie)

Pascal Bolot, le Préfet de Savoie met en garde "les participants à la manifestation qui souhaiteraient se rendre sur la VRU au regard des risques qu'ils encourent pour eux-mêmes et qu'ils font encourir à l'ensemble des usagers, notamment dans un contexte de forte circulation sur cet axe en cette journée de chassé-croisé".

Le Préfet appelle également les manifestants "à exprimer leurs opinions dans le respect des institutions et symboles de la République (...) les personnes dont l'action serait à l'origine d'un accident ou de violences ou de dégradations verraient leur responsabilité engagée", réaffirme-t-il.

à lire aussi Chambéry : des manifestants contre le pass sanitaire décrochent le portrait d'Emmanuel Macron dans la mairie