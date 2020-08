Pays des Mille Etangs : l'engouement du vélo à assistance électrique

Depuis le début de l'été les demandes de location de vélo à assistance électrique ne cessent d'augmenter à Melisey. De nombreuses personnes veulent se tester sur des parcours plus longs et difficiles qu'en vélo simple. Des sorties rando multipliées par trois à l'office de tourisme de Melisey.

On connaissait l'effet confinement sur le vélo avec de nombreux Français qui ont découvert ou redécouvert l'usage de la bicyclette, mais cet été le phénomène est encore amplifié. Le fait de passer les vacances en France, nombreux sont ceux qui ont choisi des vacances avec un coté nature.

Le vélo électrique est devenu la star de ces vacances avec un engouement pour les sorties sur la demie journée ou journée entière. Le secteur de location de vélo à assistance électrique arrive à peine a répondre à la demande.

Nicolas Bonne, est animateur de l'échappée des Mille Etangs à l'office de Tourisme de Melisey, il propose la location de vélos à assistance électrique, mais aussi des formules de sorties accompagnées en groupe. Comparé à l'été 2019 la demande a été multipliée par trois.

Prendre son temps.

"Quasiment tous les jours on sort accompagné aussi bien de touristes que de locaux. En fait les gens souhaitent du plein air et prendre leur temps. On a bien vu un changement dans les mentalités, à savoir prendre le temps de découvrir le territoire à vélo , et avec un vélo à assistance électrique on évite de trop forcer sur le physique". explique Nicolas Bonne.

Randonnée à vélo à assistance électrique. - Office de Tourisme de Melisey

Cet été, Nicolas Bonne effectue trois sorties par semaine pour accompagner des groupes, l'été 2019 c'était une demande de sortie par semaine.

Office de Tourisme de Melisey, dans le Pays des Mille Etangs en Haute-Saône. © Radio France - Jean-Francois FERNANDEZ

On ne sent pas ses efforts et on repousse ses limites.

Nicolas Bonne observe la même réaction à chaque sortie : "Avant de commencer la sortie les gens ont peur, ils pensent faire 18 km grand maximum. A la fin de la sortie quand je leur annonce qu'ils ont fait 55 km ils sont étonnés". C'est le principe du vélo à assistance électrique, pouvoir s'attaquer à des distances et des dénivelés que l'on ne pourrait faire avec un vélo simple. La demande sur distance plus longue a d'ailleurs contraint l'Office de Tourisme de Melisey a investir dans des VAE (vélo à Assistance Electrique) avec plus d'autonomie.

Pause découverte du paysage lors d'une randonnée à vélo à assistance électrique. - Office de Tourisme de Melisey

Et pour encore mieux profiter du Pays des Mille Etangs, Nicolas Bonne propose des randonnées gourmandes, il s'agit d'une sortie vélo sur la journée avec le midi une pause déjeuner au Moulin de Saphoz qui propose de déjeuner uniquement avec des produits locaux

Plus de demandes aux Cycles des Mille Etangs

Matthieu Converset est un ancien cycliste professionnel, il a ouvert à Melisey son propre magasin de cycles : "les cycles des Mille Etangs". Comme de nombreux commerçants avec le confinement il avait peur de passer un cap difficile. Déjà la prime vélo lui amené un peu de clients

Mais ce professionnel ressent l'engouement pour le vélo à assistance électrique. "C'est vraiment énorme la demande qu'il y a pour du vélo électrique" explique Matthieu Converset.