Pays Seine et Tilles : "Le berceau des Songes" spectacle pour les tout-petits

Le Pays Seine et Tilles finance depuis des années des interventions artistiques auprès des écoles primaires et des collèges. Via son nouveau Contrat Local d'Éducation Artistique il vise désormais les très jeunes publics. D'où ce spectacle destiné aux enfants de crèches et d'écoles maternelles.

Til-Châtel - France

Insolite et éducatif! Ce mardi à Til-Châtel, dans une yourte montée dans la salle polyvalente de la commune, trois artistes -une chanteuse, une percussionniste et une tubiste- du collectif ASArts vont jouer leur spectacle "le berceau des Songes" à une centaine d'enfants. Il mêle, durant 30 minutes, la danse, à la musique et aux percussions. La principale particularité c'est que le public est composé de "mômes" âgés de 6 mois à 6 ans. Ils sont en écoles maternelles à Til-Châtel pour 69 d'entre eux. Les 33 autres bambins, trop petits pour être scolarisés, sont accueillis chez des "nourrices" membres des Relais Petites Enfances du secteur.

"Le berceau des Songes" a été joué ce lundi à Saint-Seine-l'Abbaye pour des jeunes enfants âgés de 6 mois à 6 ans. Les plus âgés sont scolarisés à Bligny-le-Sec. © Radio France - Thomas Nougaillon

Le très jeune public dans le viseur

Et c'est justement ce tout jeune public qui est visé par le Pays Seine et Tilles via son nouveau Contrat Local d'Éducation Artistique (CLÉA). Au fond il s'agit de proposer des activités artistiques en campagne. Où les enfants ne peuvent pas profiter des mêmes offres en la matière que les jeunes urbains. Marion Masson, animatrice CLÉA au Pays Seine et Tilles. "En fait la différence pour les enfants des territoires ruraux c'est qu'ils n'ont pas, à proximité, des structures culturelles qui peuvent les accueillir régulièrement contrairement aux enfants scolarisés à Dijon par exemple. C'est pourquoi le CLÉA est là pour proposer ces interventions en milieu rural" explique la technicienne.

Au cours du spectacle les artistes ont offerts des graines à ces enfants. © Radio France - Thomas Nougaillon

Un petit cocon de 24 mètres carrés

Avant Til-Châtel ce mardi, c'est au sein de la salle des sports de Saint-Seine-l'Abbaye que les trois artistes ont monté leur yourte. Un petit cocon de 24 mètres carrés, qu'elles ont fabriqué elles-mêmes, dans lequel 45 personnes -maximum- peuvent être accueillies. Morgane, 30 ans, l'une d'elles, est heureuse. Visiblement ce spectacle créé il y a quelques mois par cette compagnie Lyonnaise, a encore une fois fait mouche! "Une assistante maternelle qui portait un bébé nous racontait par exemple qu'elle sentait cet enfant se tendre quand on tapait sur nos tambours... Et qu'il se relâchait lorsque le rythme retombait."

L'un des temps forts du spectacle... Les artistes enfilent de drôles de coiffes. © Radio France - Thomas Nougaillon

Une ouverture sur le monde des arts

Laurène enseignante en maternelle à Bligny-le-Sec a vu le spectacle à Saint-Seine-l'Abbaye. "Effectivement c'est une chance d'avoir un spectacle de cette qualité en campagne. On est loin de la ville ici, du coup, dès qu'une opportunité comme celle-là se présente on n'hésite pas". La première représentation du "berceau des Songes" ce mardi 2 avril 2019 à Til-Châtel sera donnée à 9h15, la deuxième à 10h30, la troisième à 14h. Mais réservé aux assistantes maternelles et aux écoles, il n'est pas ouvert au public.

Les petits manipuleront les instruments de musique

Pourtant, et c'est l'un des intérêts majeurs de la démarche, il y aura une suite à tout cela puisque, dans un second temps, l'une des musiciennes se rendra dans chaque classe et chaque Relais Petite Enfance pour proposer des ateliers d'éveil artistique à tous ces enfants. Ce mercredi, ce jeudi et ce vendredi 7 ateliers sont prévus dans les écoles et les Relais Petites Enfances. Les enfants pourront notamment manipuler les instruments de musique!

Lucie, assistante maternelle à Orville dans le canton d'Is-sur-Tille, n'a pas de contrat pour l'instant. Elle est venue avec son fils Lénaïck. © Radio France - Thomas Nougaillon

Un autre spectacle prévu dans quelques semaines

Au mois de juin prochain, le Pays Seine et Tilles diffusera, "Tout d'abord", un spectacle autour du cirque. Destiné lui aussi aux très jeunes publics, il sera joué sur le territoire des communautés de communes de Selongey, Is-sur-Tille et Saint-Seine-l'Abbaye. Ces nouvelles représentations seront suivies, pour les enfants, d'ateliers consacrés aux arts du cirque. Et c'est toujours dans le cadre de ce fameux Contrat Local d'Éducation Artistique.

