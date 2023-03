Péage gratuit, train bloqué : les actions continuent en Béarn et Bigorre contre la réforme des retraites

"On ne lâche rien", voilà le mot d'ordre des syndicats maintenant que la bataille parlementaire s'est soldée lundi 20 mars par l'adoption de la réforme des retraites après le rejet des deux motions de censure contre le gouvernement déposées par le groupe indépendant LIOT et par le Rassemblement National. Les manifestations, grèves, et actions coup de poing initiées par les syndicats se poursuivent en Béarn comme en Bigorre.

Des rails occupés et un train supprimé en gare de Pau

Tôt ce mardi 21 mars, vers 6h du matin, une centaine de grévistes emmenée par la CGT du Béarn a occupé dans l'agglomération de Pau le passage à niveau de Lescar, avenue Gaston Phoebus, près d'Euralis**. Les manifestants ont bloqué la voie ferrée** avant d'être rapidement délogés par les forces de l'ordre.

Une action qui a eu des conséquences sur la circulation des trains, restés bloqués un temps en gare de Pau. La SNCF indique qu'un TER a été supprimé, les voyageurs ont pu être reportés sur un autre train. Pas de retard notable en revanche pour les autres indique le groupe ferroviaire. Le trafic a pu reprendre normalement vers 7h30.

Tractage de la CGT au rond-point Euralis à Lescar ce mardi matin © Radio France - Daniel Corsand

Les grévistes de la CGT se sont ensuite rendus sur le rond-point d'Euralis pour tracter auprès des automobilistes, ce qui a ralenti et même bloqué la circulation pour entrer dans l'agglomération paloise. Des tracts donnant rendez-vous ce jeudi 23 mars à 10h30 place Verdun à Pau pour la 9e journée de manifestation contre la réforme des retraites.

Manifestation au péage Tarbes Ouest

En Bigorre aussi les syndicats sont restés mobilisés malgré l'adoption de la réforme des retraites. Ce mardi matin, l'intersyndicale a organisé une opération "péage gratuit" au péage de Tarbes Ouest. Une centaine de militants de la CFDT, de FO et de la CGT notamment, a distribué là aussi des tracts aux automobilistes pour appeler à la manifestation de ce jeudi à 10h Bourse du Travail à Tarbes.

Lundi 20 mars déjà, des actions avaient eu lieu : les aéroports de Pau et Tarbes occupés et privés d'électricité, un rassemblement à Tarbes devant la préfecture et la CPAM, et une manifestation dans Pau en soirée après l'annonce des rejets des motions de censure.