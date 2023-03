Pêche à la truite : la sécheresse vient troubler la fête en Loire-Atlantique

"Je vous amène ici parce que nous sommes sur une tête de bassin, qui a la particularité d'accueillir une espèce phare en Loire-Atlantique, pas par sa quantité mais par son caractère patrimonial justement, car elle est assez rare chez nous : c'est la truite fario." Laurent Thibault est chargé des travaux-rivière à la Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique et il connaît parfaitement ce coin entre La Paquelais et Treillières, au nord de Nantes.

ⓘ Publicité

La truite sauvage aime se reproduire ici dans ce petit ruisseau, au milieu des graviers, avant de rejoindre le cours majeur du Gesvres. Le Gesvres et le Cens, les deux seuls cours d'eau à héberger naturellement ce poisson. Et habituellement, on peut le pêcher "sous réserve que la pêche se fasse en no kill", précise Laurent Thibault. "Quand le pêcheur a eu un beau combat avec le poisson, il doit obligatoirement le remettre à l'eau. Cela a deux effets : préserver le cheptel, qui n'est pas énorme, et se faire plaisir en continuant la pêche."

Hélas cette année, la pêche à la truite sauvage est interdite dans le Gesvres et le Cens. Le préfet de Loire-Atlantique a pris jeudi un arrêté en ce sens, à la demande de la Fédération de pêche 44 et l'association La Gaule Nantaise. Les pêcheurs sont très inquiets pour la survie de l'espèce, suite aux sécheresses de 2021 et 2022. "Il faut savoir que la truite, à partir du moment où on a une eau à 25 degrés, meurt", explique Laurent Thibault.

La pêche reste possible sur une trentaine de sites empoissonnés

Et le chargé des travaux-rivière d'ajouter : "A la fin de l'été dernier, on estimait à plus de 65% de linéaires du cours d'eau à sec. On marchait carrément sur les cailloux et les feuilles sèches sur le Gesvres. Du coup, ces deux années de sécheresse nous ont poussé à vraiment vouloir connaître le cheptel résiduel." Des inventaires piscicoles seront réalisés au mois de mai sur les deux cours d'eau.

L'an passé a déjà montré "un déclin assez net", selon Laurent Thibault, avec une baisse de 20% en moyenne, tous poissons confondus, dans les cours d'eau de Loire-Atlantique. La pêche à la truite reste possible en Loire-Atlantique, sur une trentaine de sites empoissonnés. L'ouverture ce samedi, une demi-heure avant le lever du soleil, n'est

donc pas totalement gâchée : "On est dans la nature, au bord de l'eau. Personne pour nous embêter, à la fraîche comme disait l'autre. Donc oui, c'est la fête quand même !"