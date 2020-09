Pêche accidentelle de dauphins : un bateau de pêche d'Arcachon filmé par l'ONG Sea Shepherd

Un navire de pêche immatriculé à Arcachon est pointé du doigt pour avoir pêché accidentellement 5 dauphins en 24 heures. L'ONG Sea Shepherd a filmé le bateau, le "Voluntas dei", et sa prise au large de Quimper le 30 août dernier.

L'association s'inquiète du nombre de dauphins morts au mois d'août sur les côtes françaises. Elle évoque un carnage et avance le chiffre de 11.300 dauphins tués en 2019. A ce niveau, on ne peut plus parler de captures accidentelles estime Sea Shephered. Lamya Essemlali, présidente de l'ONG, estime que la France a donné aux pêcheurs "un véritable permis de tuer une espèce protégée".

Sea Shepherd a lancé depuis 2018 une mission de surveillance des pêches, l’opération Dolphin ByCatch. Ce 30 août ses militants ont filmé le fileyeur arcachonnais "Voluntas Dei" remontant dans ses filets cinq dauphins en 24 heures.

Sur le port d'Arcachon ce vendredi les pêcheurs contestent les accusations de l'ONG. Selon les professionnels de la mer il y a eu l'an passé 900 échouages de dauphins imputables aux bateaux de pêche.

Ça nous fait jamais plaisir de capturer un dauphin. Nous aussi on les aime ces animaux. C'est vrai qu'on est en concurrence sur certaines espèces. On déclare les captures accidentelles. Sur notre bateau cette année on est à deux dauphins capturés

- Gaël, capitaine du Cap Horn, fileyeur d'Arcachon

L'ONG Sea Shephered milite pour que tous les bateaux de pêche soient équipés de caméras afin de vérifier ce qu'ils remontent dans leurs filets.