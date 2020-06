En Creuse, le vélo, on en fait tout un fromage ! Le département vient de lancer un circuit cycliste de 380 kilomètres. Il sillonne les marchés et les fermes où l'on peut acheter pâtes molles et pâtes dures.

Pédaler et déguster : la Creuse crée un itinéraire "Vélo et Fromages" à la rencontre des producteurs

Mesdames et messieurs les cyclistes, voici la Creuse servie sur un plateau ! Le département vient de créer un itinéraire de 380 kilomètres pour les amoureux de vélo et de fromage. En six jours environ, ce circuit vous propose d'aller à la rencontre des artisans et producteurs locaux dans leurs fermes ou sur les marchés de Felletin, La Souterraine et Bourganeuf.

26 sites sont référencés en Creuse : des marchés, des artisans fromagers et des producteurs de fromages. - Département de la Creuse - capture d'écran

En tout, vingt-six temples du fromage sont référencés en Creuse, notamment le Gaec de Chauveix, à Boussac-Bourg. "C'est un secteur quand même assez cycliste. J'ai deux campings à côté de chez moi avec beaucoup d'Hollandais qui font du vélo et qui viennent déjà à la ferme. Si d'autres veulent passer prendre un petit bout de fromage pour leur casse-croûte du midi ils sont les bienvenus !" sourit l'agricultrice, Laure Bussière.

La Creuse mise sur le cyclotourisme

Pour le département, ce projet permet de faire une pierre deux coups : valoriser d'un côté les producteurs locaux et de l'autre, les aménagements cyclistes. "Le cyclisme fait partie de la culture de la Creuse. Le tourisme à vélo est une filière extrêmement intéressante, qui se développe et qui colle parfaitement à l'image que veut donner le département, celle des sports nature", souligne Pascal Savourat, chef de projet au conseil départemental.

"Vélo et fromage" emprunte en fait un circuit aménagé en 2016, le "Tour de la Creuse", dont la fréquentation est en hausse : "On est à plus de 4000 passages par an sur la partie ouest de l'itinéraire. Les cyclotouristes ont un pouvoir d'achat assez important, avec des dépenses entre 65 et 75 euros par jour par personne", explique Pascal Savourat.

La Creuse n'est pas la seule à encourager la découverte du fromage à bicyclette. Quarante-cinq départements participent à l'opération. Ils proposent en tout 87 itinéraires gourmands, soit plus de 1000 sites fromagers. L'idée est née l'an dernier lors d'un appel à projet de l’Assemblée des Départements de France (ADF), le Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière (Cniel), ADN Tourisme et Vélo & Territoires. La Creuse a reçu sa labellisation lors du dernier Salon de l'Agriculture à Paris en février.

En parallèle, le département continue de développer ses liaisons cyclistes avec la Haute-Vienne ; elles seront opérationnelles cet été. Celles avec la Corrèze et l'Allier sont déjà en service, et les liaisons avec la région Centre-Val-de-Loire devraient être aménagées en 2021. Pour les petites balades en famille, le département fait aussi des efforts. En plus des trois circuits dans l'agglomération du Grand Guéret et des trois dans l'ouest de la creuse, trois nouvelles boucles locales de 15 à 30 km vont être ouvertes aux cyclistes dans les prochains joueurs sur le secteur de Creuse Confluence.