Pédaler pour s'insérer : des jeunes réfugiés traversent la Charente à vélo

Une cinquantaine de jeunes réfugiés en France, venus essentiellement d'Afrique et d'Asie, font actuellement le tour de la France à vélo. Un parcours de découverte, qui n'a rien d'une compétition, mais qui permet à ces jeunes de mieux connaître ce pays et les Français, pour mieux s'intégrer. C'est une initiative de deux associations : "Habitat et Humanisme" qui loge les réfugiés dans toute la France, et "Reborn" (comme "ReNaissance" en anglais) qui se charge de leur intégration.

"Reborn" = "Re Naissance", en anglais © Radio France - Pierre MARSAT

Le tour de la France à vélo (ou "Reborn Trip") est un périple de 1000 kilomètres, parti de Paris pour trois semaines, direction Lourdes après avoir gravi le Tourmalet ! Il est passé, en fin de semaine dernière, dans notre région, avec une étape de 70 kilomètres vendredi entre Sauzé-Vaussais et Cognac, et une arrivée samedi à Chevanceaux.

