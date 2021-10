Pédocriminalité dans l'Église : 25 victimes recensées au Pays Basque et en Béarn

Entre 1950 et aujourd'hui, vingt cinq enfants auraient été victimes d'abus sexuels au sein du diocèse de Bayonne. Ce chiffre est tiré du rapport de la Commission indépendante sur les abus dans l'Église, publié ce mardi 5 octobre.

Treize prêtres impliqués

Dans le diocèse de Bayonne (qui couvre le département des Pyrénées-Atlantiques), 13 prêtres et religieux sont soupçonnés d'avoir commis des abus. Avec la mise en place de la commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé, le prêtre archiviste du diocèse a repris les documents depuis 1950 mais cela n'a rien donné. C'est la cellule d'écoute mise en place en 2016 qui a permis de recueillir les témoignages. Les faits dénoncés ont été commis "entre 1950 et 2010", précise Mgr Aillet, la plupart des prêtres mis en cause sont décédés, ou en retraite. Aucun n'est encore en activité." L'évêque de Bayonne Lescar et Oloron, en poste depuis 2008, annonce que la plupart des faits sont prescrits. Néanmoins, une procédure judiciaire est en cours pour des témoignages remontant à la fin des années 1980.

La plupart des prêtres mis en cause sont décédés, ou en retraite. Mgr Aillet, évêque de Bayonne

Mgr Aillet ajoute : "13 prêtres c'est toujours trop, un seul c'est déjà trop! Mais ce n'est pas un chiffre aussi significatif que hélas dans d'autres diocèses". L'évêque salue "le courage des victimes", qui ont parlé. Il souhaite renforcer la cellule d'accueil mise en place dans le diocèse en 2016 car "il est probable que la publication de ce rapport pousse d'autres victimes à témoigner".

