Pédocriminalité dans l'Eglise : "c'est horrible, inadmissible" pour les croyants mayennais

"C'est horrible", "c'est inadmissible", "on est choqués"... Après la publication mardi 5 octobre du rapport Sauvé, qui révèle l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église, les catholiques mayennais accusent le coup. À la sortie de la messe dans la chapelle de la maison de retraite de la Miséricorde à Laval, le rapport est dans tous les esprits. Il recense 11 pédocriminels, et 27 victimes depuis 1950 dans le département. En France, ce sont 216 000 victimes, 330 000 même si on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l'Église.

Le rapport est accablant, et les fidèles ont encore du mal à réaliser. "L'Église est une famille", soutient une dame. "Même s'il n'y avait qu'une victime, on ne pourrait pas accepter", ajoute-t-elle. Une autre croyante s'inquiète pour l'image que risque d'avoir l'Église catholique. Son fils est prêtre, et elle a peur qu'il soit mis dans le même panier.

Pendant la messe, le prêtre a à peine évoqué le rapport, en quelques mots, au début de son homélie. La veille, l'évêque Thierry Scherrer a demandé pardon aux victimes.

"Réparation" financière

Il a été décidé le versement d'une contribution financière aux victimes. Comment financer ce fonds de dotation ? Le président de la Conférence des évêques de France Mgr Eric de Moulins-Beaufort incite tous les fidèles à participer. Les croyants mayennais refusent. Et de toute façon, l'argent ne réglera pas le problème. Il faut demander pardon aux victimes et à Dieu.