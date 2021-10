Pédocriminalité dans l'Eglise : 330.000 mineurs victimes depuis 1950

Selon le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) présenté ce mardi, il y a eu 216.000 victimes de clercs ou de religieux alors qu'elle étaient mineures en France depuis 1950. Ce nombre grimpe à "330.000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans des institutions de l'Eglise catholique" (aumôneries, enseignants dans les écoles catholiques, mouvements de jeunesse) a ajouté Jean-Marc Sauvé en rendant publiques devant la presse les conclusions de la commission qu'il préside. Ce rapport de 2.500 pages a nécessité deux ans et demi de travail.

La Ciase évalue entre 2.900 et 3.200 le nombre de pédocriminels sur cette période. "Les abus commis par des clercs et des religieux concernent massivement des enfants de sexe masculin. Il représente près de 80% des victimes avec une très forte concentration entre 10 et 13 ans", a expliqué Jean-Marc Sauvé. "La part des filles est de 20%, elle est répartie de manière plus égale entre les tranches d'âges", a-t-il ajouté.

"_Dans le reste de la société les filles sont massivement victimes des violences sexuelles à hauteur de 75% et elles dépassent largement le taux de 80% pour les violences à l'intérieur des familles. Il est probable que les prêtres étant davantage au contact des garçons un effet d'opportunité ait jou_é." Les violences sexuelles commises par des clercs ou des religieux sont "nettement plus durables que les mêmes actes commis par d'autres personnes", a déclaré Jean-Marc Sauvé.

Au total, les violences sur mineurs dans l'église catholique "représentent 4% du total des violences sexuelles en France, si on prend en compte uniquement celles des clercs et des religieux, et 6% avec les laïcs."