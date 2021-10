Pédocriminalité dans l'Eglise : cinq témoignages reçus par le diocèse dans les Landes

Les membre de cette commission indépendant sur les abus sexuels dans l'Eglise (CIASE) ont enquêté pendant deux ans et demi. Ils ont recensé autour de 3000 prédateurs, parmi les prêtres et les religieux ces 70 dernières années. Le détail et le nombre de victimes seront connus ce mardi à l'issue de la remise du rapport aux représentants de la conférence nationale des évêques de France. Partout en France, les évêques regarderont en direct cette restitution, retransmise notamment par la chaine KTO à partir de 9 heures. A Dax, Monseigneur Souchu, le vicaire général seront réunis dans la salle du conseil épiscopal. Ils seront accompagnés des quatre membres de la commission d'accueil et d'écoute des victimes du diocèse d'Aire et Dax. Elle composé d'un prêtre, l'Abbé Bernard Dubasque, d'un magistrat honoraire, d'un pédopsychiatre et d'un médecin spécialisé dans la prévention infantile.

Cinq témoignages de victimes dans les Landes

Depuis sa mise en place, en octobre 2017, la commission d'accueil et d'écoute des victimes du diocèse d'aire et Dax a reçu le témoignage de cinq victimes. Ces personnes, âgées d'une soixantaine d'années, n'ont pas souhaité allé au-delà d'un écrit. " A notre surprise, aucun des cinq n'a voulu nous rencontrer directement. On leur a proposé mais ils nous ont répondu : j'ai dit ce que j'avais à dire " raconte l'abbé Bernard Dubasque, le secrétaire de la commission. Ces cinq victimes ont été abusées dans les années 1960 et 1970 dans les Landes. Quatre d'entre elles ont subi des violences sexuelles de la part de prêtres ou de religieux dans le milieu scolaire. Deux d'entre elles ont été abusées par la même personne. La cinquième victime est un homme qui accuse son oncle, un prêtre. Les 4 agresseurs sont tous décédés selon Bernard Dubasque.

L'évêque d'aire et Dax écrit une lettre aux catholiques landais

La CIASE a identifié au moins 10 000 victimes depuis 1950. Elle a recensé entre 2900 et 3200 pédocriminels au sein de l'Eglise française. La restitution publique de ces deux ans et demi d'enquête va forcément être un moment difficile et douloureux pour l'ensemble de la communauté catholique. Dans les Landes, l'évêque, Monseigneur Souchu, a adressé, ce week-end, un courrier aux fidèles. " Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. [...] C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Église" écrit notamment l'évêque d'aire et Dax. Des prières ont eu lieu pour les victimes lors des messes du week-end, dans toutes les paroisses du département.

Contacter la commission d'accueil et d'écoute du diocèse d'Aire et Dax :