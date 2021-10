Pédocriminalité dans l'Eglise : dans le Loiret, au moins 31 auteurs identifiés depuis 1950

En 2014, l'évêque d'Orléans Jacques Blaquart, qui a saisi la justice à plusieurs reprises ces dernières années dans des affaires de pédocriminalité, a été l'un des premiers à mettre en place une cellule d'écoute des victimes d'abus sexuels au sein de l'Eglise catholique. C'est cette cellule qui a reçu les témoignages de victimes du père De Castelet, condamné en 2018 pour des agressions sexuelles sur de jeunes garçons pendant un camp d'été dans le Béarn, et celles d'Olivier de Scitivaux, l'ancien recteur de la basilique de Cléry-Saint-André, mis en examen pour viol et agression sexuelle et qui devrait être jugé en 2022 devant la cour d'assises du Loiret. Ces deux prêtres ont récemment renoncé à leur état clérical, comme l'a révélé France Bleu Orléans.

Depuis 2014, cette cellule a reçu 102 appels et recueilli 90 témoignages. 34 victimes ou proches de victimes ont été formellement identifiées, des victimes de prêtres exerçant dans le Loiret. Outre les affaires de Castelet et de Scitivaux, un autre prêtre, Loïc Barjou, avait été condamné en 2006 par la cour d'assises du Var, pour des agressions commises notamment quand il était curé à Meung-sur-Loire.

31 personnes, dont 23 prêtres identifiés comme pédocriminels dans le Loiret

Ces témoignages et les recherches effectuées dans les archives du diocèse ont mis au jour un chiffre conforme aux estimations de la commission indépendante sur les abus sexuels au sein de l'Eglise, rendues publiques dans le rapport Sauvé. Sur 900 prêtres ayant exercé dans le diocèse du Loiret depuis l'année 1950, 23 ont été identifiés comme des pédocriminels. On trouve aussi un diacre, une religieuse, et six laïcs au service de l'Eglise.

En mars 2021, l'évêque d'Orléans Jacques Blaquart a signé, avec les procureurs de la République d'Orléans et de Montargis, un protocole de transmission au parquet des signalements d'infractions sexuelles à la suite des dénonciations reçues par le diocèse d'Orléans. Il prévoit que l'autorité diocésaine transmette directement au parquet, par la voie d'un signalement, les dénonciations reçues, sans qu'il soit nécessaire que la victime porte plainte préalablement ou concomitamment.

Les coordonnées de la cellule d'écoute

Si vous avez été ou êtes victime d'abus, la cellule d'écoute des blessures mise en place par le diocèse d'Orléans est joignable à : ecoutedesblessures@gmail.com ou par téléphone au 06 42 08 26 03. Vous pouvez aussi contacter l'association d'aide aux victimes du Loiret (AVL) association@avl45.fr ou 02 38 62 31 62