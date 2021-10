Pédocriminalité dans l'Eglise : "on était dans une culture de l'honneur et pas de la victime"

300 agresseurs identifiés, plus de 300 000 victimes depuis 1950, quelle est l'origine du mal ? N'y a-t-il a pas eu de signaux, d'alerte ou était-ce l'omerta totale dans l'Eglise ?

Mg Leborgne : Ce que dit la commission Sauvé, c'est que cela n'a jamais été promu, ni organisé mais il y a eu une convergence de défaillances qui fait que, institutionnellement, on n'a pas su réagir. On n'a pas su être à l'écoute des victimes. On était plutôt dans une culture de l'honneur et de la réputation et pas de la victime. On a gravement failli, c'est très clair.

Est-ce que la révélation de ce rapport peut encore libérer la parole aujourd'hui ? Etes-vous prêt à l'entendre ?

D'une certaine manière, nous l'espérons. Nous espérons que ceux qui n'ont pas pris la parole parce que leur mémoire était enfouie, parce qu'ils n'osaient pas, parce qu'ils n'étaient pas bien reçus, pourront la prendre. Si cela les aide à se reconstruire, nous voulons être disponibles à les accueillir et les écouter.

Le rapport Sauvé préconise que les indemnisations soient financées par le biais du patrimoine des agresseurs et de l'Eglise et non via les dons des fidèles. C'est un avis que vous partagez ?

J'accueille cette recommandation. On veut l'étudier. Moi, j'ai des fidèles qui me disent qu'ils veulent prendre soin de ceux qui ont été abîmés et on ne voit pas pourquoi on leur interdirait. Certains n'ont surtout pas envie. (...) Nous avons fait une proposition pour contribuer à la restauration des personnes blessées avec une indemnité qui n'était forfaitaire que si les gens ne voulaient pas livrer leur cas. La commission Sauvé nous demande d'aller plus loin, on va l'étudier de près.

NDLR : une cellule d'écoute est mise en place par le diocèse d'Arras ecoute.victime@arras.catholique.fr