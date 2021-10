Pédocriminalité dans l'Église : "Il n'y a pas de cas récent dans le diocèse d'Avignon", assure l'archevêque

330.000 enfants ont souffert d'abus sexuels dans l'Église, entre 1950 et aujourd'hui. Ce sont les conclusions du rapport Sauvé, présenté mardi à l'épiscopat. L'archevêque d'Avignon découvre ces chiffres avec "douleur et effarement". François Fonlupt est l'invité de France Bleu Vaucluse.

C'est un rapport accablant qui a été présenté mardi à l'épiscopat français. Le rapport Sauvé porte sur la pédocriminalité dans l'Église. Il est le fruit de deux ans et demi d'enquête, menée par une commission indépendante, la Ciase. Le document fait 2.500 pages et il recense dans l'Église près de 3.000 prêtres pédocriminels depuis 1950. Ils auraient fait 216.000 victimes, surtout des jeunes garçons âgés de 10 à 13 ans. Si on ajoute les mineurs abusés par des laïcs, dans des institutions ou des mouvements de jeunesse, le nombre de victimes atteint les 330.000. François Fonlupt, l'archevêque d'Avignon, réagit sur France Bleu Vaucluse avec "beaucoup de douleur et d'effarement".

C'est un constat insoupçonné jusqu'à aujourd'hui. Pas dans cette ampleur, en tout cas. C'est quelque chose de très, très douloureux. D'abord, pour les victimes. Je pense que cette étape est très importante pour les personnes abusées, parce que ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de ce qu'elles ont pu subir. Cela signifie qu'elles n'ont pas imaginé des choses. Il y a une objectivation par une commission totalement indépendante, qui a fait son travail comme elle l'entendait. Une commission qui a fait un travail scientifique et qui donc va nous donner des éléments plus précis.

Certaines associations de victimes disent qu'on est face à une institution qui affiche des déviances massives. Qu'est ce qu'on peut faire contre ça ?

Je pense qu'il faut d'abord travailler pour accompagner les victimes. Je pense que si depuis 2016, c'est-à-dire depuis cinq ans, on a travaillé de façon vraiment nouvelle. On a pris le temps, on a rencontré des victimes et ça nous a beaucoup secoués. Ce n'était pas une question extérieure, c'était une question où des personnes étaient profondément blessées et où il fallait trouver avec elles le chemin à prendre. Je pense qu'on a engagé pas mal de choses depuis quatre ans, mais c'est loin d'être terminé.

Cette commission est, pour vous, indispensable, nécessaire ?

Il y avait une démultiplication des situations qui se manifestaient depuis quelques années. Et je pense que la décision qu'a pris l'ensemble des évêques est la bonne. Cette décision a été de demander à la Commission, de faire un état de la situation depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire plus de plus de 70 ans. On ne pourra pas soupçonner de cacher un certain nombre de faits sous un certain nombre de feuilles. Mais voilà, ça nous fait regarder une réalité très dure. Je pense qu'il nous faut maintenant être responsables pour essayer de l'affronter.

Vous n'êtes là que depuis quelques mois, ici en Vaucluse. Est ce que vous avez eu connaissance de cas de pédocriminalité dans le diocèse ?

Je n'ai pas eu connaissance de cas récent, de cas qui aurait été découvert récemment. Dans les dossiers plus anciens, il y a quelques éléments, mais qui ont été traités précédemment. Mon prédécesseur avait le souci de ces questions-là et travaillait en relation avec le procureur.

Qu'est-ce qu'on peut faire localement, pour que les victimes puissent parler si elles en ont besoin ?

Il y a déjà, depuis cinq ans, ce qu'on appelle une cellule d'écoute, c'est à dire un contact possible où on peut se manifester, où on peut demander à rencontrer quelqu'un. Il y a des personnes qui sont préparées et disponibles pour cette écoute. Et puis, à partir de là, il y a aussi un travail de reconstruction et de soutien. Il ne suffit pas de parler une fois, mais il faut après trouver une manière d'accompagner les personnes. Je pense que là, on a encore beaucoup à faire parce qu'on est sans doute encore un peu court.

Des nouveaux dispositifs pourraient être mis en place dans la foulée du rapport Sauvé ?

On va travailler sur ce point-là. Tous les évêques se retrouvent au début du mois de novembre... On aura eu le temps de s'approprier l'ensemble du rapport. Il faut lire le document, le comprendre, le découvrir et à partir de là, se demander comment continuer à avancer. Bien sûr, il y aura des décisions à prendre au niveau local, pour continuer dans chaque diocèse à offrir des lieux de réflexion, d'accueil, mais aussi de formation. Il faut qu'on réfléchisse avec tous les adultes, qu'ils soient prêtres, qu'ils soient laïcs, qu'ils accompagnent des jeunes et des enfants. Et puis il y a un travail à faire plus largement avec les victimes. Il faut faire un travail de mémoire et d'accompagnement.