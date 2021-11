Pédocriminalité dans l'Église : l'indemnisation des victimes financée par la vente de "biens" ou un "emprunt"

Les évêques de France, réunis à Lourdes, se sont engagés ce lundi à financer le fonds d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Église grâce à la vente de "biens immobiliers", ou d'un "emprunt", et non par les fidèles.

Les évêques de France, réunis à Lourdes, se sont engagés à "abonder" le fonds d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Eglise "en se dessaisissant de biens immobiliers de la Conférence des évêques de France et des diocèses", a annoncé ce lundi le président de la CEF, la Conférence des évêques de France. S'il le faut, "un emprunt pourra être souscrit pour anticiper les besoins", a ajouté Eric de Moulins-Beaufort, le président de la CEF, après l'assemblée plénière de l'instance.

Après avoir reconnu la "responsabilité institutionnelle" de l'Église dans ces actes pédocriminels et leur "dimension systémique", les 120 prélats réunis à Lourdes depuis mardi se sont accordés sur les modalités d'indemnisation des victimes.

Une juriste dirigera une instance de "réparation"

Les évêques ont aussi décidé la constitution d'une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, qui instruira les demandes des victimes de violences sexuelles au cas par cas. Elle sera dirigée par la juriste et cadre du ministère de la Justice Marie Derain de Vaucresson, a annoncé Monseigneur de Moulins-Beaufort. Marie Derain de Vaucresson, ancienne défenseure des enfants, constituera "son équipe à sa guise sur le modèle de la commission Sauvé", a précisé Eric de Moulins-Beaufort. Sa mission commence immédiatement, et elle "va déterminer les règles de fonctionnement de cette commission et nous allons (...) lui fournir les moyens d'accomplir cette mission (...) d'indemnisation individualisée des personnes victimes", a-t-il ajouté.

à lire aussi EN IMAGES - Les évêques font "mémoire" aux victimes de pédocriminalité et se repentent à Lourdes

La suite du rapport Sauvé

La commission dirigée par Jean-Marc Sauvé avait secoué toute l'institution en publiant le mois dernier son rapport révélant l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église depuis 70 ans. Elle estime à 330.000 le nombre de personnes de plus de 18 ans ayant fait l'objet de violences sexuelles depuis 1950, quand elles étaient mineures, de la part de clercs, religieux ou personnes en lien avec l'Église.