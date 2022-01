Pédocriminalité dans l'Église : le fonds d'indemnisation des victimes a réuni 20 millions d'euros

"C'est le premier acte. L'Eglise est au rendez-vous de ce qu'elle a annoncé", a affirmé ce mardi 25 janvier Gilles Vermot-Desroches, le président du Selam, le fonds d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Église alimenté par les contributions ders évêques et des diocèses. Ce fonds a réuni 20 millions d'euros selon Gilles Vermot-Desroches.

Un fonds alimenté par les diocèses

Début novembre dernier, les évêques de France, réunis à Lourdes, avaient reconnu la "responsabilité" de l'Eglise dans ces actes et s'étaient engagés à financer le fonds d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Église grâce à la vente de "biens immobiliers", ou d'un "emprunt". Le président de la Conférence des évêques de France (CEF) Eric de Moulins-Beaufort, avait annoncé, "pour commencer", vouloir "rassembler 20 millions d'euros", en "prenant sur le patrimoine immobilier et les placements de l'Eglise". Les diocèses ont fait l'inventaire de leurs ressources disponibles (réserves, vente d'un logement appartenant à un évêque, legs, etc...) et ont peu à peu annoncé le montant de leur contribution.

"L'Eglise est au rendez-vous de ce qu'elle a annoncé", a affirmé Gilles Vermot-Desroches, le président du Selam.

Six millions d'euros débloqués

Sur ces 20 millions d'euros, une première enveloppe de "5 millions d'euros" serait affectée à "l'accompagnement financier" des victimes et une autre d'"un million" à des "démarches de prévention et de mémoire", a expliqué M. Vermot-Desroches.

L'enveloppe de 5 millions d'euros sera destinée aux victimes faisant une demande de réparation sous la forme d'une somme financière auprès de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (Inirr), en cours de constitution et dirigée parla juriste et cadre du ministère de la Justice Marie Derain de Vaucresson.

La suite du rapport Sauvé

L'annonce du Selam fait suite à la publication du rapport choc de Jean-Marc Sauvé révélant l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église depuis 70 ans. Selon ce rapport, 330.000 personnes de plus de 18 ans ont fait l'objet de violences sexuelles depuis 1950, quand elles étaient mineures, de la part de clercs, religieux ou personnes en lien avec l'Église.