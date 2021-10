Pédocriminalité dans l'Église : le pèlerinage du Rosaire à Lourdes marqué par la publication du rapport Sauvé

Le pèlerinage du Rosaire s'est ouvert à Lourdes s'est ouvert à Lourdes, ce mercredi 6 octobre 2021. Ce rassemblement catholique est marqué par la publication du rapport Sauvé, paru la veille du pèlerinage. La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église compte 330.000 mineurs victimes de personnes qui travaillaient pour l'Église depuis les années 1950.

Un chiffre accablant qui suscite de nombreuses réactions de la part des pèlerins venus de toute la France pour se ressourcer à Lourdes. "Jamais je n'aurais pensé qu'il y ait un tel scandale dans l'Église catholique", confie Mario, venu de Haute-Savoie pour le pèlerinage du Rosaire. "C'est inadmissible, poursuit-il. Des gamins de 10 ans, subir des chocs pareils, c'est criminel, ça ne devrait pas exister", déplore le quarantenaire.

La seule chose que l'on peut faire, c'est prier pour les victimes, surtout en ces temps de pèlerinage - Augustin

D'après Françoise, 85 ans, le problème est sociétale : "On ne compte pas les instituteurs ou encore les éducateurs qui ont fait la même chose. On en parle moins, et c'est la religion qui est prise comme bouc émissaire", déplore-t-elle. Son amie, Annick, magistrate à la retraite, poursuit : "Il ne faut pas faire d'amalgame". D'après elles, les religieux "sont mis dans le même panier que les pédophiles, comme si tous ces gens étaient des pédophiles, et ça, c'est inadmissible", s'indigne la retraitée.

Derrière ses lunettes de soleil, Colette s'interroge : "Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux permettre aux prêtres de se marier, peut-être que ce ne sont pas vraiment des pédophiles, mais c'est qu'ils ont des besoins. Mais avec des enfants, c'est inadmissible"

Des catholiques sont venus de toute la France pour le pèlerinage du Rosaire, à Lourdes. © Radio France - Alia Doukali

Pour Augustin, 17 ans, "Il faut aussi voir la part de responsabilité de l'église qui s'est parfois voilé la face et qui n'a pas toujours pris les bonnes décisions." D'après le jeune homme, le rapport Sauvé est une "excellente chose pour les victimes, et pour l'église."

Une opinion partagée par Jean-François, du diocèse de Montpellier : "Je pense que ce rapport permet de sortir du silence." Selon lui, il y aura un avant et un après le rapport Sauvé. "Je pense à l'église d'après, comment on va être capable de tirer les leçons de cette affaire, parce que ce serait dramatique si ce n'était pas le cas."

Au mois de novembre, la conférence des évêques de France se retrouvera à Lourdes pour étudier le rapport Sauvé et penser aux préconisations qui ont été suggérées.

Réactions des pèlerins à Lourdes, après la publication du rapport Sauvé. Copier

à lire aussi Pédocriminalité dans l'Église : 25 victimes recensées au Pays Basque et en Béarn