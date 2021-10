Pédocriminalité dans l'Eglise : quatre prêtres concernés dans le diocèse de Tarbes et Lourdes

Le diocèse de Tarbes et Lourdes avait mis en place une charte de protection des mineurs et des personnes vulnérables

Après la prise de parole du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, c'est le diocèse de Tarbes et Lourdes qui fait le point ce jeudi 7 octobre sur la situation des abus sexuels au sein de l'église. Cette déclaration survient quelques jours après la publication du rapport de la CIASE (commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église). L'Abbé Pierre Jamet, élu administrateur diocésain, assure : aujourd'hui il n'y a aucune affaire en cours.

En revanche, entre 1950 jusqu'à des temps plus récents, quatre prêtres sont soupçonnés d'abus sexuels sur des mineurs. Deux prêtres sont décédés et l'un d'eux avait d'ailleurs été jugé en 2014. Un autre prêtre n'était pas du diocèse de Tarbes et Lourdes. Enfin, le procureur a estimé qu'il n'y avait "pas suffisamment de faits probants" pour le quatrième prêtre, selon Pierre Jamet. Une enquête canonique avait été menée. Ce curé avait alors été suspendu, "réduit à l'état laïc". Il semble que neuf victimes ont contacté la cellule d'écoute mise en place pour les victimes d'abus sexuels dans le diocèse et toujours active.

Au centre, Pierre Jamet, élu administrateur diocésain, et Giuseppe Serighelli, délégué épiscopal, et près d'eux, Vincent et Annick Mangin de la cellule d'écoute pour les victimes d'abus sexuels © Radio France - Marion Aquilina

►►► Cellule d'écoute pour les victimes d'abus sexuels : 07.89.78.59.35 ou paroledevictimes@catholique65.fr