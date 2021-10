TÉMOIGNAGES - "Ce silence nous a détruits" : victimes d'abus sexuels au sein de l'Église, ils racontent

Selon la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique, la Ciase, il y a eu en France 330.000 victimes de clercs, religieux ou laïcs depuis 1950. Selon Jean-Marc Sauvé, le président de la Ciase, ce rapport présenté ce mardi montre le "caractère systémique" de ces actes. Pendant cette enquête, la commission a largement donné la parole aux victimes, faisant de leurs témoignages "la matrice de son travail". Certaines ont aussi accepté de se confier aux journalistes de France Bleu.

"Il aimait nous ausculter, il nous touchait partout"

Pierre (le prénom a été modifié), un habitant de Tours, accuse un prêtre d'abus sexuels répétés, sur lui et sur son petit frère. Dans les années 80, les deux frères font partie d'une chorale religieuse, et assurent des concerts en France et à l'étranger. Pierre et son frère passent donc "beaucoup de temps" avec le prêtre "très paternaliste" qui dirige le chœur, a-t-il confié à France Bleu Touraine.

"Il avait fait un cabinet médical chez lui pour nous ausculter. Dès qu'on était malade ou qu'il y avait des signes soi-disant de maladie, il aimait bien nous mettre tout nu, nous ausculter, il nous touchait partout", raconte Pierre. "Ça a commencé comme ça. Et lorsque le soir, je restais chez lui, il mettait des films érotiques et se masturbait à côté de moi. J'avais dix ans, je ne comprenais pas trop ce qu'il se passait", raconte l'homme, qui met aussi en cause l'institution : "Tout cela était su de la hiérarchie et de l'institution. C'est quand même un prêtre qui avait sous sa responsabilité plein d'enfants. Il est resté 60 ans à la tête de cette chorale, c'est hallucinant ! Qu'a fait l'institution ?" questionne-t-il.

Jean-François, 27 ans d'addiction à l'alcool après avoir été violé en colonie de vacances : "Je ne peux plus mettre un pied dehors"

Jean-François Bernard, originaire d'Orléans et habitant à Vannes, a 49 ans. Il accuse un prêtre de l'avoir violé et agressé sexuellement entre 1981 et 1982, lors d'une colonie de vacances à Perros-Guirec. Il avait 11 ans. Il n'a pas souhaité être auditionné par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise, car il refuse "d'être considéré comme un chiffre". "Je ne peux plus mettre un pied dehors, mes volets sont constamment fermés", raconte-t-il à France Bleu Armorique. Ancien alcoolique, il n'a pas bu depuis trois ans après 27 ans d'addiction.

Ça reste douloureux à évoquer mais nécessaire

Les souvenirs de ses nuits passées en dortoir restent douloureux pour Jean-François : "Le premier soir, il a fait traîner une chaise pour vérifier que les gamins dormaient, il avait une bougie à la main", rapporte-t-il. "J'ai ouvert les yeux terrifiés, je n'ai pas pu sortir un mot." Jean-François explique avoir tenté de porter plainte lorsqu'il avait 19 ans, "mais l'agent à l'entrée du commissariat m'a dit qu'ils avaient autre chose à faire". Il retourne au commissariat à Vannes en 2017, mais les faits sont prescrits. Aujourd'hui, il appelle toutes les victimes à parler : "Ça reste douloureux à évoquer mais nécessaire", estime-t-il.

"Il m'a dit qu'il devait refaire exactement les mêmes gestes pour que Jésus me guérisse"

Caroline Pierrot, 53 ans, habite en Haute-Vienne. Elle a été entendue par la commission d'enquête. A 20 ans, elle a été agressée sexuellement par le prêtre d'une communauté religieuse du Loir-et-Cher. "A un moment, je suis entré dans son bureau parce qu'il m'est revenu en mémoire une agression sexuelle que j'avais vécu adolescente", a-t-elle raconté à France Bleu Limousin .

"Je lui ai raconté l'agression. Il m'a dit qu'il devait refaire exactement les mêmes gestes pour que Jésus me guérisse, là où cet homme m'a touché. J'avais 20 ans. Sur le coup, j'ai été comme sidérée. Je n'ai pas pu réagir. Il a posé ses mains sur mes seins. Il avait les yeux qui partaient à l'envers. Et ensuite, il a posé ses mains entre mes cuisses et il est descendu. Et il m'a dit que Jésus allait me guérir et que ma vie ne serait jamais la même". Victime d'amnésie traumatique, Caroline efface ces crimes de sa mémoire. Jusqu'à il y a trois ans, lorsqu'elle regarde un documentaire sur le sujet. "D'un seul coup, l'image de cet homme m'est revenue. Une horreur. Un sentiment de honte, de culpabilité", décrit-elle. Caroline a créé l'association "Espérance Résilience", pour aider les victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Eglise.

Caroline Pierrot fait partie des nombreuses victimes entendues par la commission Sauvé. © Radio France - Jérôme Ostermann

En Vendée, les vies gâchées des pensionnaires de Chavagnes

En Vendée, 80 victimes, anciens collégiens du séminaire de Chavagnes-en Paillers, se sont déclarées ces dernières années. Mais ce sont plusieurs centaines d'enfants qui y ont sans doute été abusés entre 1950 et 1970. Quatorze prêtres ont été identifiés, et un seul est encore en vie. Gérard Billaud, l'un des anciens pensionnaires, confie y avoir subi des attouchements de la part de deux prêtres, à la fin des années 60. Au micro de France Bleu Loire Océan, il avoue ne pas arriver à oublier : "Je n’avais pas confiance en moi, j’étais très perturbé, j’ai des périodes dépressives. J’ai été hospitalisé une dizaine de fois. C’est seulement il y a un an et demi que j’ai raconté à mon psychiatre ce qui s’était passé", a-t-il confié. Aujourd’hui, il reconnaît éprouver de la haine pour "ces gens-là et pour l’institution catholique".

Petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers, en Vendée. © Radio France - Emmanuel Sérazin

Un rapport d'enquête douloureux pour certaines victimes

La sortie du rapport de la commission peut être douloureuse pour certaines victimes, comme pour Marie-Claire Silvestre, qui vit aujourd'hui en Savoie. Enfant, elle a été abusée sexuellement, violée par un prêtre qui était aussi son oncle. C'était en Ardèche, dans les années 60. Pour elle, le rapport fait remonter à la surface les viols, le traumatisme. "Cela me perturbe beaucoup. Toutes les victimes là, on est mal. J'ai envie de vomir, j'ai mal de partout. Je ne sors plus, c'est l'enfer", décrit-elle au micro de France Bleu pays de Savoie. Elle dénonce aussi "l'affolement" tout récent de certains évêques, alors qu'ils savaient depuis des décennies selon elle.

Il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle, ça prendra beaucoup de temps

"Ils sont dans leur fonctionnement systémique, dans leur petit confort, dans leur façon de penser et ils n'arrivent pas à sortir de ce système. Il faut qu'il y ait une prise de conscience individuelle et ensuite collective et ça prendra beaucoup de temps", estime Marie-Claire.

Des victimes pas écoutées à l'époque

Jacqueline Guillau, 54 ans, vierge consacrée au diocèse de Saint-Étienne depuis plus de 20 ans, a été abusée sexuellement quand elle était adolescente. En mai dernier, elle témoignait au micro de France Bleu Saint-Etienne-Loire, à l'occasion de la sortie du livre : "Et si on se parlait ? Abus sexuels dans l’église", dans lequel elle se confie. "Je n'en ai pas parlé au début, mais quand j'ai commencé à le faire à l'âge de 13 ans, à chaque fois je n'ai pas eu de réponse", a-t-elle déploré.

Parler et sortir du silence, c'est une nécessité, parce que ce silence nous détruit

Jacqueline Guillau a été victime de deux prêtres. "Quand j'en parle, on ne remet pas en cause mes témoignages, mais simplement on n'en parle pas, c'est un sujet qui est tabou", confie-t-elle. "Moi-même j'ai du mal à parler, tout le monde n'est pas au courant. Parler et sortir du silence, c'est une nécessité, parce que ce silence nous détruit", enchaîne-t-elle. "Ça nous enferme dans le passé et dans les abus vécus. Mais je parle aussi parce que si nous, victimes, nous ne parlons pas, ça ne s'arrêtera jamais", confie-t-elle.

"Une indifférence cruelle à l'égard des victimes", dénonce la commission

L'Eglise catholique a manifesté "jusqu'au début des années 2000 une indifférence profonde, et même cruelle à l'égard des victimes" de pédocriminalité, a déploré Jean-Marc Sauvé. De 1950 aux années 2000, "les victimes ne sont pas crues, entendues, on considère qu'elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé", a-t-il confirmé lors de la présentation du rapport. Au nom de la commission, il a appelé l'Eglise à reconnaître sans détour sa "responsabilité".