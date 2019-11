Pédocriminalité dans l’église : une dizaine de cas recensés en Haute-Savoie

Depuis 2016 en Haute-Savoie, la cellule d’accueil et d’accompagnement des victimes d’abus sexuels (CAAVAS) dans l’Église a recueilli une dizaines de témoignages. Ce mercredi, le diocèse d'Annecy organise une réunion publique sur le thème des "abus sexuels sur mineurs : repérer, prévenir, agir".

"Notre rôle est d’accueillir et d’écouter les personnes qui ont été victimes d’abus sexuels dans leur enfance." Michel Henry dirige l’antenne haut-savoyarde de cette cellule d’accueil et d’accompagnement des victimes d’abus sexuels (CAAVAS). Depuis 2016, il en existe une dans chaque diocèse. "Elles ont été constituées suite à la demande de la Conférence des Évèques de France."

Une dizaine de cas

En trois ans, une dizaine de personnes ont contacté la cellule haut-savoyarde. "La quasi-totalité des faits remontent à plus de 50 ans, détaille le diacre. L’abuseur était un prêtre ou un religieux aujourd’hui décédé. Les personnes abusées l’ont été quand elles avaient entre 5 et 12 ans." Un seul dossier récent a été révélé. "En début d’année, la cellule a saisi la justice pour une affaire concernant un religieux haut savoyard encore en activité, explique Michel Henry. L’enquête est en cour."

Le fait de pouvoir en parler aide beaucoup." - Michel Henry, responsable de la CAAVAS en Haute-Savoie

La cellule d’accueil et d’accompagnement des victimes d’abus sexuels en Haute Savoie est joignable au 06 47 16 34 66

Selon les responsables de la cellule, il existe certainement d’autres cas en Haute-Savoie. "Si la parole se libère, le fait de parler libère aussi", insiste Michel Henry. "Nous écoutons les victimes et surtout on les croit, poursuit Catherine membre également de l’antenne haut-savoyarde de la CAAVAS Et pour elles, être crues est une libération". Ce mercredi soir, le diocèse d’Annecy organise une réunion publique sur le thème des "abus sexuels sur mineurs : repérer, prévenir, agir" (à partir de 20h salle Trait d'Union à Epagny Metz Tessy). Ce sera notamment l’occasion de découvrir le travail de cette cellule. L’occasion peut-être aussi d’inciter d’autres victimes à rompre le silence.