Pédocriminalité dans l'Eglise : "On va réparer mais pas arrêter l'hémorragie", regrette François Devaux

Les évêques de France, réunis à Lourdes, se sont engagés ce lundi à financer le fonds d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Église grâce à la vente de "biens immobiliers", ou d'un "emprunt", et non par les fidèles. "On va donc réparer, mais on ne va pas arrêter l'hémorragie", regrette ce mardi 9 novembre sur France Bleu Isère le co-fondateur de l'association La Parole Libérée, François Devaux. Il réclame désormais des réformes de fond.

France Bleu Isère : Est ce que ce vous êtes satisfaits par ces annonces, est-ce ce que vous attendiez ?

François Devaux : Oui, évidemment, il fallait engager ce processus-là, de la même manière qu'il faut l'engager partout dans le monde. Il n'est pas normal qu'il y ait une reconnaisse systémique en France et qu'elle soit qu'elle ne soit pas faites ailleurs. Il y a des victimes partout dans le monde et sans doute dans des proportions qui sont assez colossales. Le pape n'a qu'à prononcer la reconnaissance institutionnelle de la responsabilité de l'Église pour que toutes ces conférences épiscopales à travers le monde engagent les mêmes travaux salvateurs que ce que sont en train d'engager les évêques de France aujourd'hui.

Donc, vous diriez ce matin que ce que fait l'Eglise de France est plutôt un exemple à suivre ?

Bien sûr, un exemple que le pape devrait suivre. Alors, il a fallu jouer de très, très fortes pressions pour en arriver là. C'est un combat de plusieurs années pour moi et pour beaucoup d'autres victimes. La pression de la République, la pression du peuple catholique qui a considérablement joué. Je m'étonne donc de l'attentisme du Pape, qui est parfaitement conscient de la situation évidemment, car des commissions comme la Ciase (ndlr : la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise), il y en a eu beaucoup à travers le monde.

Justement, les évêques ont demandé l'aide du pape. Comment doit-il s'engager ? Que doit faire le pape François sur cette question ?

De la même manière que ce que les évêques ont fait, on voit bien que la reconnaissance de la responsabilité institutionnelle débloque tout. D'un coup, tout se débloque, les objections et les complications qu'on trouvait se règlent : il n'y avait plus de lingots dans les caves, mais ça y est, on trouve de l'argent, le secret de la confession, on nous dit désormais que ce n'est plus un problème, etc... Donc, effectivement, il est sidérant que ce pape qui exprime sa honte n'engage pas sa responsabilité en reconnaissant cette responsabilité institutionnelle. Et forcément, partout dans le monde entier, la Conférence des évêques de France, aurait été obligée d'engager le processus.

Parmi les manques, justement, certains pointent l'absence de réformes de fond, notamment en ce qui concerne la place des femmes dans l'Eglise. Ça reste un milieu quasi-exclusivement masculin. Est ce que là-dessus, vous attendez encore des progrès ?

Tout à fait. Les évêques de France ne vont pas pouvoir faire autre chose que reconnaître et réparer, mais très vite, ils vont se retrouver les mains liées, confrontés au Vatican, qui n'est pas du tout prêt à engager ces processus-là, de réformer ce système. Donc ce processus qui permet "l'œuvre de mort", comme le dit la Ciase, ne va pas être réformé, et donc tout cela va continuer. Aujourd'hui, on va donc réparer, mais on ne va pas arrêter l'hémorragie, ce qui est catastrophique. Et cette responsabilité là, c'est sur le pape François qu'elle pèse, elle pèse depuis maintenant très longtemps et ça commence à devenir difficilement tolérable, explicable, justifiable.

C'est à lui, en premier lieu, que tout le monde en appelle. C'était à lui de d'initier tout ça, ce n'était pas à nous de mettre la pression pour arriver à ça. C'est quand même une institution qui est censée faire le bien, qui est censé faire la paix, qui est censé protéger les plus faibles. On est en train de leur donner une leçon de morale qui est juste incroyable, impensable.