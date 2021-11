Pédocriminalité dans l'Église : "on y va, on paiera" dit l'évêque d'Orléans Jacques Blaquart

L'Eglise va mettre la main au porte-monnaie pour indemniser les victimes d'actes de pédocriminalité, c'est l'une des conclusions de la Conférence des Evêques de France qui s'est achevée à Lourdes, lundi soir. Conformément aux demandes de la Commission Sauvé sur les abus sexuels, un fonds national de dotation est créé.

Chaque diocèse, dans chaque département, va donc amener de l'argent qui sera mis dans une sorte de pot commun. L'Eglise va vendre une partie de son patrimoine, des biens mobiliers et immobiliers. Et à titre personnel les évêques ont été invité à participer financièrement, sur leurs propres fonds personnels.

"Je l'ai fait j'ai laissé mon chèque en partant de Lourdes" explique Jacques Blaquart, l'évêque d'Orléans, "j'hérite d'un passé, je pourrais dire ce n'est pas mon affaire mais ça l'est, parce que la souffrance des uns, doit être assumée par tous. C'est toute l'église qui dit aujourd'hui les victimes ont droit à réparation. Je peux donner moi-même une somme en fonction de mes petits moyens, donc je l'ai fait", ajoute Mgr Blaquart.

Monseigneur Jacques Blaquart, évêque d'Orléans © Radio France - Antoine Denéchère

Concernant la participation du Diocèse du Loiret, "cela veut dire peut-être prendre sur nos réserves et peut-être vendre un bien immobilier comme une ou plusieurs maisons qui nous appartiennent. Tout cela sera fonction de la somme qui nous sera demandée, en tout cas nous nous tenons prêts. Et une chose est sûre on y va, on paiera" assure Jacques Blaquart, pour qui la réparation financière est évidemment nécessaire.

La solidarité va jouer aussi entre les diocèses car certains ont plus de biens et de moyens que d'autres. Le Loiret participera à la mesure de ses moyens. "J'aime bien dire que nous sommes le Diocèse 1%. Un pour cent de la population, un pour cent des prêtres, un pour cent à peu près des finances. Donc nous sommes un diocèse moyen, on verra en fonction des demandes et des besoins" explique l'évêque d'Orléans.

Jacques Blaquart conclue "il faut passer de la parole aux actes, nous nous sommes engagés, on va mettre en place des groupes et encore une fois on y va pour le bien de tous" dit-il "moi je ne peux pas rester inactif devant la souffrance de personnes car ce n'est pas l'église".

La Conférence des évêques de France envisage si besoin, également, de contracter un prêt bancaire, pour indemniser les victimes. Il faut réunir 10 à 20 millions d'euros rapidement, a dit son secrétaire général adjoint, sans connaitre pour l'instant, le nombre définitif de victimes ni le montant global des indemnisations.