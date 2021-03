Pédocriminalité : l'évêque de Coutances/Avranches "attend des lignes de conduites précises"

Une assemblée plénière de la Conférence des évêques de France débute ce mardi à Lourdes et par visio-conférence. Ce temps d'échanges va durer jusqu'à vendredi et une première séries de mesures devraient être votées contre la pédocriminalité dans l'église.

La lutte contre la pédocriminalité dans l'Eglise. C'est un des principaux sujets qui sera abordé cette semaine par la Conférence des évêques de France. Une assemblée plénière débute ce mardi à Lourdes. et par visio-conférence. Les 120 membres devraient voter d'ici vendredi, une "feuille de route" au sujet des crimes sexuels sur mineurs. Cette session d'échanges est quelque sorte l'aboutissement de 2 ans et demi de travail sur les abus sexuels dans l'église.

10 000 victimes en France depuis les années 50

Quatre principaux points seront abordés entre les cadres catholiques, avec tout d'abord la prévention. "Comment faire pour que notre église soit de plus en plus sûr, qu'elle soit digne de confiance et que ses comportements déviants soient mis hors-circuit, explique Monseigneur Laurent Le Boul'ch, évêques de Coutances/Avranches. Donc, cela concerne, la prévention par la formation, la prévention par des dispositifs de vigilance." Un autre point sera la question de l'attention aux victimes. Il est aussi prévu d'aborder l'idée d'un lieu de mémoire, qui reste à définir. "Ce sera quelque chose qui nous permettra de ne pas oublier ce qui s'est passé", continue Laurent Le Boul'ch. Enfin, l'assemblée échangera sur l'accompagnement des auteurs de pédocriminalité.

En France, il y aurait près de 10 000 victimes depuis les années 50, selon la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église (Ciase). Cette dernière mène son enquête depuis 2018.

"Les gardes fous, il faut absolument que nous les posions"

L'évêque de Coutances/Avranches dit espérer beaucoup de l'assemblée plénière de cette semaine. "J'attends des lignes de conduite, que l'on va pouvoir mettre en oeuvre, des outils plus précis. Selon les diocèses, on est inégalement touchés. Celui de la Manche fait partie de ceux les moins. Il n'empêche que c'est toujours des cas en trop et la vigilance est toujours de mise [...] Les gardes fous, il faut absolument que nous les posions", indique-t-il.

On se souvient notamment de la condamnation de l'abbé Bonnel en 2011, ancien curé de Quettehou, sur la côte ouest. L'homme d'église a écopé de un an de prison avec sursis, pour détention et diffusion d'images pédopornographiques sur internet.