Pédophilie dans l'Eglise : le secret de la confession fait débat à l'heure de la messe à Chambéry

Le "patron" des évêques de France est convoqué ce mardi après-midi, le 12 octobre, par le Ministre de l'Intérieur ; une semaine après la remise du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique.

Ce rapport de la Commission indépendante a révélé, mardi dernier, qu'il y a eu 330.000 mineurs victimes de religieux ou de laïcs dans les institutions de l'Eglise depuis 1950. Pour le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulins-Beaufort, le secret de la confession est "plus fort que les lois de la République”.

Faut-il lever ce secret quand il s'agit de crimes commis sur des mineurs ? Ce dimanche, lors de la messe dominicale dans la Cathédrale Saint-François-de-Sales à Chambéry, les fidèles n'étaient pas tous d'accord.

Certains fidèles sont pour que le secret de la confession soit levé

"Je suis sous le choc toujours devant l'ampleur de ces abus sexuels, c'est horrible, toutes ces vies brisées, il était grand temps qu'on brise ce tabou" explique Mireille, une fidèle. "Pour certaines choses, il faut lever ce secret de la confession, que les prêtres parlent ; on ne peut pas laisser un enfant se confier et qu'il ne se passe rien ensuite".

"C'est trop grave, il y a des choses qu'on ne peut plus cacher, il faut lever ce secret de la confession dans certains cas" - Mireille

"Le prêtre qui est au courant d'un abus doit en parler, le signaler car c'est la loi ; l'Eglise est au contact des gens, elle a aussi des obligations" ajoute Pierre. "Toutes ces vies détruites c'est justement le résultat des secrets et des petits arrangements qui ont duré pendant des décennies".

Messe dominicale ce 10 octobre dans la Cathédrale Saint-François-de-Sales à Chambéry. © Radio France - Mélanie Tournadre

La plupart des catholiques rencontrés défendent ce secret de la confession

Devant la Cathédrale Saint-François-de-Sales à Chambéry, la plupart des catholiques rencontrés ce dimanche matin sont contre une levée du secret de la confession. "Il faut absolument respecter l'Eglise et el secret de la confession" insiste Jean-Claude, à la sortie de la messe. "Là on toucherait ç quelque chose de sacré, ce ne serait plus l'Eglise". "Ce n'est pas le rôle du prêtre de saisir la justice, mais il faut qu'il fasse en sorte que l'enfant qui raconte un abus dans le cadre d'une confession en parle ensuite à quelqu'un d'autre" explique Martine.

"Le secret de la confession est une institution divine, l'Eglise ne peut pas transiger là-dessus c'est impossible'" - François

François, lui, est catégorique : "le prête qui révèle des choses qui lui ont été dites en confession risque l'excommunication, c'est très grave".