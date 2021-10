Pédophilie dans l'Eglise : "On ne peut plus rester dans le déni" estime une catholique niortaise

C'est un rapport très attendu qui sera rendu ce mardi 5 octobre. Le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Eglise. Un rapport qui s'annonce choc. Un premier chiffre a été dévoilé ce dimanche : 2.900 à 3.200 pédocriminels recensés depuis 1950, sur 115.000 prêtres et religieux. Une "estimation minimale" d'après Jean-Marc Sauvé, le président de la commission indépendante qui a travaillé pendant plus de deux ans sur cette question.

Etre acteur d'une Eglise dans laquelle les abus n'ont plus de prise

Ce dimanche, le sujet a été évoqué lors des messes. Comme à Saint-Hilaire à Niort dans une prière pour les victimes et un message lu par le père Julien Dupont. "L'objectif de ce jour était une meilleure conscientisation des paroissiens du chemin parcouru et du chemin qu'il nous reste à parcourir", explique-t-il. Plus que les chiffres du rapport, "ce qui me préoccupe d'abord et avant tout c'est que nous-mêmes nous soyons acteur d'une Eglise dans laquelle les abus n'ont plus de prise", assure-t-il.

Un livret est à la disposition des paroissiens, il détaille ce qui est mis en place et ce que les fidèles peuvent faire. "Les évêques ont déjà cherché à mettre en oeuvre quelques préconisations que des experts ont pu leur donner. Mais ils attendent ce rapport pour mettre en oeuvre d'autres préconisations . On peut imaginer qu'il y aura des choses sur la formation des futurs prêtres et dans la formation permanente des prêtres. Peut-être plus d'aide et de reconnaissance pour les victimes aussi", précise le père Julien Dupont. Le rapport doit présenter 45 propositions.

Le père Julien Dupont devant l'église Saint-Hilaire à Niort à la fin de la messe dominicale © Radio France - Noémie Guillotin

A la sortie de l'église, les paroissiens rencontrés trouvent la démarche nécessaire. "Il faut faire quelque chose, on ne peut plus rester dans le déni, tout cacher, faire comme si ça n'existait pas", estime Marie-Stéphanie. Même sentiment chez Charlotte, même si les chiffres sont accablants. "Ça va être beaucoup plus important que ceux à quoi on s'attendait. Mais c'est une très bonne chose que ce rapport Sauvé puisse aboutir, être connu de tous. Je pense que ça incite tout le monde à se remettre en question, dans tous les milieux, et notamment dans l'Eglise où l'on se doit d'être exemplaire".