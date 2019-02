Pédophilie dans l'Église : sommet historique au Vatican après la révélation de plusieurs scandales

C'est un sommet inédit. Le pape François réunit à partir de ce jeudi 21 février les plus hauts responsables de l'Église et des victimes de prêtres pédophiles au Vatican pour évoquer la "protection des mineurs" dans l'Église catholique. Les présidents de 114 conférences épiscopales de tous les continents participent à ce sommet qui doit durer jusqu'à dimanche.

Au programme : des débats et des prières afin que l'Église "laisse son empreinte" dans le combat contre le "fléau" des abus, a déclaré mercredi Andrea Tornielli, un des principaux responsables de la communication du Vatican. L'objectif est de permettre "aux responsables ecclésiaux de se pencher sur la responsabilité des évêques, leur devoir de rendre compte et leur engagement à la transparence", a-t-il affirmé, sur le site officiel du Vatican.

Plusieurs associations de victimes ont déjà exprimé des réserves à l'image de François Devaux, co-fondateur de l'association française de victimes de prêtres pédophiles "La parole libérée", qui réunit les victimes présumées du père Preynat : "Ils vont décider à 125 de ce que l'Eglise doit faire ? Mais ne sait-on pas déjà ce qu'il faut faire ?", a-t-il déclaré à la presse mercredi à l’issue d'une première rencontre avec le comité organisateur du sommet.

Renvoi immédiat des agresseurs et de leurs protecteurs

À l'instar de plusieurs commissions d'enquête, les victimes réclament des mesures très concrètes en matière de protection des mineurs contre les agressions sexuelles. À commencer par le renvoi immédiat des agresseurs et de leurs protecteurs.

L'association américaine Snap ("Survivors network of those abused by priests", réseau de survivants d'agressions sexuelles par des prêtres) demande ainsi le renvoi de "tout évêque ou cardinal impliqué dans la couverture d'agressions sexuelles du clergé". Cela doit aussi s'appliquer aux supérieurs d'ordres religieux et à toute personne ayant une responsabilité dans une église précise l'ECA ("Ending clerical abuse", Mettre fin aux abus du clergé), une organisation de défense des victimes présente dans 17 pays.

Autre revendication des associations : l'inscription de"la tolérance zéro pour les abus sexuels perpétrés par des ecclésiastiques (...) dans la loi universelle de l'Eglise" d'ici dimanche.

Mettre fin au secret

Les victimes demandent également que l'Église mette un terme à la "culture du secret". L'ECA plaide pour que les prêtres coupables d'avoir agressé des enfants figurent dans "un registre public". L'organisation réclame aussi "une commission vérité indépendante au Vatican" rendant publiques des archives de l'Église, en commençant par celles du Saint-Siège.

Pour l'association américaine Snap, il faut "obliger les évêques du monde entier à remettre leurs dossiers à la justice civile pour des enquêtes indépendantes sur leur gestion des cas d'agressions sexuelles du clergé".

Débattre du célibat

Des chercheurs d'universités allemandes qui ont révélé des milliers d'agressions sexuelles sur mineurs dans un rapport commandé par l'épiscopat en 2018 veulent également que soit étudiée la question du célibat des prêtres et sa corrélation éventuelle avec les faits.

Une initiative soutenue par la Commission d'enquête royale sur les réponses institutionnelles aux crimes de pédophilie en Australie. En décembre 2017, elle a proposé que le Vatican instaure un célibat volontaire et non plus obligatoire pour les prêtres.