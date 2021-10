Pédophilie dans l'Eglise : une vingtaine de cas récensés dans les archives de l'évêché en Charente-Maritime

Une vingtaine de cas de pédophiles ont été recensés dans les archives de l'évêché en Charente-Maritime depuis les années 50 selon Mgr Georges Coulomb qui a tenu ce mardi une conférence de presse à la suite de la publication du rapport de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Eglise de France. "Nous avons donné nos archives à la commission" explique-t-il. "On s'aperçoit en lisant le dossier d'un prêtre qu'il a été muté plusieurs fois de tel endroit à tel endroit, parce qu'il avait un comportement qui n'était pas approprié" raconte l'évèque. Mais il ne s'agit pas de condamnations précise-t-il. Ces dix dernières années, deux condamnations ont été prononcées par la justice en Charente-Maritime.

quand il y a un cas litigieux, je saisis le procureur - Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes

Le nombre de cas recensés peut paraitre peu important, en Charente-Maritime en regard des chiffres estimés par la CIASE : 216 000 mineurs victimes de prêtres, diacres ou religieux, 330 000 si on y ajoute les personnels laïcs qui travaillent au sein de l'institution comme surveillant ou enseignant par exemple. "Les Charentais-Maritimes ne sont pas plus vertueux que d'autres" affirme l'évêque, mais dans le département les prêtres sont moins en contact avec la jeunesse que dans d'autres. "Nous scolarisons très peu d'élèves par rapport à des départements comme la Vendée qui scolarise plus de 50% de la jeunesse. Nous nous scolarisons 7% des jeunes de la Charente-Maritime", une terre historiquement Protestante.

Monseigneur Georges Colomb, évèque de La Rochelle et Saintes - Evêché

Mgr Colomb a exprimé sa compassion pour les victimes de pédophilie. "Nous avons voulu pendant des décennies sauver l'institution" a reconnu l'évêque de La Rochelle et Saintes, "on a manqué de transparence et on ne s'est pas suffisemment occupé des victimes". Il participera le mois prochain à Lourdes à la conférence des évêques de France qui devra prendre des décisions suite à ce rapport et envisager des compensations pour les victimes comme le préconise la CIASE.

Il faudra aussi se pencher dit-il sur la formation des prêtres avec "un suivi psychologiques et qu'il y ait des couples dans les équipes de formation, on besoin d'un regard féminin, et de faire plus de place aux laïcs". Un travail important attend les évêques de France : "si on ne prend pas des moyens, on est responsable. Si l'on dit la vérité, si qu'on ne cherche pas à sauver l'institution mais sauver les victimes, on est dans le droit chemin" estime Mgr Georges Colomb

Mais l'Eglise ne doit pas être seule à se remettre en question affirme Mgr Colomb. "Les victimes de l'église catholique ne représentent que 4% du total des victimes mineures de la société française", rappelle l'évêque de LR et Saintes, sur la base d'un sondage, réalisé par l'ifop pour la CIASE. "Que fait la société civile ?" Interroge l'évèque. "Ça concerne tous les français, ça concerne tous les parents. Il faut que ça bouge dans l'Eglise, mais il faut aussi que ça bouge ailleurs".