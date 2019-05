Pédophilie : l'Eglise d'Ardèche se dote d'une cellule d'écoute des victimes

Le diocèse de Viviers crée une cellule d'écoute et de signalement pour les victimes de pédophilie au sein de l'Eglise. Une première réunion publique a lieu ce vendredi soir à Aubenas.

Viviers - France

Trois ans après les préconisations de la conférence des évêques de France, le diocèse de Viviers se dote d'une cellule d'écoute et de signalement pour les victimes de pédophilie au sein de l'Eglise.

Un prêtre et deux laïcs

La cellule est constituée d'un prêtre, le père Charles Bécheras. Il est vicaire épiscopal et référent de cette cellule. Deux laïcs y participent : une pédopsychiatre et une psychothérapeute. La cellule est chargée de recueillir la parole des éventuelles victimes de pédophilie au sein de l'Eglise catholique d'Ardèche, de les accompagner psychologiquement s'ils le souhaitent. Il s'agit aussi de signaler les actes de pédophilie auprès de la justice dès qu'ils en ont connaissance. Dans la Drôme, la cellule est constituée depuis trois ans : elle est composée également d'un avocat et a reçu moins d'une vingtaine d'appels depuis sa création.

Les limites de la cellule d'écoute

Plusieurs diocèses ont mis en place ce type de cellules d'écoute. A Montpellier, le choix a été fait de confier cette cellule à un organisme extérieur à l'Eglise. C'est le CRIAVS, le centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles qui est chargé de cette mission. le CRIAVS dépendant du CHU, le centre hospitalier universitaire. Wayne Bodkin est psychothérapeute, membre du CRIAVS. il fait partie de cette cellule d'écoute. Il juge difficile pour les victimes de pousser la porte de l'Eglise lorsqu'on a été agressé au sein de l'Eglise. L'hôpital est un lieu neutre où il est plus facile de parler.

Joindre la cellule d'écoute

La cellule d'écoute est joignable au 04 75 52 76 84 ou à l'adresse suivante : signalement@ardeche.catholique.fr.