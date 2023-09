Pélasque : des habitants sans téléphone à cause d'un câble coupé

Privés de téléphone fixe et d'internet... Des habitants du hameau de Pélasque, commune de Lantosque, dans la Vésubie, se retrouvent désemparés depuis le 11 août.

En juin, un poteau menaçait de tomber en raison de bourrasques de vent, selon des habitants du hameau. Des techniciens Orange sont intervenus le 11 août. Ils ont été contraints de couper les câbles de communication pour remplacer le poteau. Résultat : des habitants, souvent âgés, se retrouvent depuis sans moyen de contacter leurs proches.

Des personnes âgées sans téléphone

Jean-Marc Gilli est très inquiet. Sa maman, habite dans le hameau, et cela fait bientôt un mois qu'elle ne peut plus l'appeler.

"On n'a plus accès à Internet, bien sûr il y a la 4G mais à Pélasque, c'est plus de la 3G... Les personnes qui n'ont qu'un téléphone fixe, comme les personnes âgées, n'ont plus de téléphone depuis le 11 août sur un parcours de 5 kms à peu près, sans internet, box, et téléphonie fixe, ce qui pour moi est quand même désastreux." Une aberration pour Jean-Marc Gilli, "ma maman, a 90 ans n'a toujours pas de moyens de communication si elle a le moindre problème. Je trouve ça inadmissible".

Le rétablissement prévu lundi 4 septembre

Orange parle "d'une panne très complexe, où plusieurs actions ont été menées". Une intervention était planifiée, vendredi 1er septembre, mais le Rallye de la Vésubie qui a lieu ce week-end ne permet pas l'opération. La fin de l'intervention est prévue, sauf aléas technique, lundi 4 septembre. La direction d'Orange s'excuse pour cette gène, "indépendante de sa volonté."

Selon l'opérateur historique, 89 clients au total sont concernés (tout opérateur confondu).