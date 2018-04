Laval, France

C'est jeudi dernier que Roland Duval, le directeur des pèlerinages au Diocèse de Laval a reçu un coup de téléphone du responsable des affrètements de la Sncf lui annonçant que l'entreprise ne pouvait assurer le transport des 800 voyageurs pour le pèlerinage à Lourdes programmé du 28 avril au 3 mai. C'est évidemment en raison du mouvement de grève à la Sncf. Pour les organisateurs, pas question d'annuler le pèlerinage. C'est donc en car que les pèlerins feront le long déplacement jusque dans les Pyrénées.

Un voyage deux fois plus long

Au lieu de six heures de train (grâce notamment à la nouvelle LGV), ce sont douze heures de car (pauses comprises) qui attendent les 800 pèlerins mayennais. Le Diocèse a trouvé une compagnie, les Cars Bleus à Mayenne, qui va fournir quinze cars. Le départ s'effectuera le samedi 28 avril à 6 heures depuis Laval (le départ en train était prévu à Midi). Il y aura également trois cars pour transporter les personnes malades et handicapées (90 personnes en tout avec les accompagnateurs). Ces trois véhicules viennent directement de Lourdes. Et le voyage s'effectuera de nuit avec un départ de Laval, le samedi 28 avril à 21 heures.

C'est la Sncf qui va prendre en charge les factures. La réservation des deux rames de TGV a coûté 115 000 euros au Diocèse de Laval.