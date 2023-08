Pèlerinage à Lourdes : 500 pèlerins au départ de Dijon, dans un train spécialement aménagé

Après trois années perturbées par la crise du Covid et ses conséquences, c'est le retour du train spécial Dijon - Lourdes, à l'occasion du pèlerinage . Malades, hospitaliers, pèlerins, ils étaient près de 500 à embarquer, mercredi 16 août 2023, aux alentours de 9h30, sur la voie A. Un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2019 . Après un passage par la gare des Laumes, le train doit arriver à Lourdes à 17h40. Le pèlerinage des côte-d'oriens durera jusqu'au 21 août.

"C'est une rame TGV standard, mais aménagée avec des brancards"

"Pour préparer un pèlerinage à Lourdes, c'est deux ans à l'avance. Là on est en train de négocier les dates de 2025". Théodore Chevignard, l'ancien directeur des pèlerinages du diocèse de Dijon, connaît son sujet : il organise des pèlerinages vers Lourdes depuis 25 ans. "C'est une rame TGV tout à fait standard, mais aménagée avec des brancards à l'intérieur. Les fauteuils roulants restent dehors, on transporte les gens à leurs places, et ils retrouvent leurs fauteuils à Lourdes, c'est pour une question d'encombrement", décrit-il.

Le train part finalement avec une dizaine de minutes de retard. Un moindre mal pour Théodore Chevignard : "C'est toujours assez compliqué d'avoir un train à l'heure et de partir à l'heure. Pour faire monter une centaine de malades dans un train, il faut plus d'un quart d'heure !".