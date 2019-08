Pèlerinage à Lourdes : 600 Côtes-d'Oriens sont partis de Dijon

Dijon - France

Près de 600 pèlerins Côtes-d'Oriens ont pris la direction de Lourdes ce samedi matin. Parmi ces pèlerins : 250 hospitaliers et 90 malades. Ils sont partis de la gare de Dijon à bord d'un TGV spécialement affrété par la SNCF samedi matin. Le train affichait complet. Tous ces pèlerins sont originaires du diocèse de Dijon.

Le rôle des hospitaliers

Durant ces quelques jours ils vont rendre grâce à Marie et à Bernadette Soubirous cette jeune bergère qui aurait vu la vierge à 18 reprises en 1858. Sur le quai de la gare de Dijon-Ville, Marie Delaney, 44 ans, originaire de Nuits-Saint-Georges explique le rôle des hospitaliers tous bénévoles. Marie Delaney, préside "l'hospitalité de Lourdes du diocèse de Dijon".

Marie Delaney, préside "l'hospitalité de Lourdes du diocèse de Dijon" © Radio France - Thomas Nougaillon

La nécessité d'être "bien organisé"

"Nous les hospitaliers, nous sommes là pour accompagner les malades pendant le voyage et pendant le séjour sur place du matin au soir. On affecte un hospitalier par malade. Mais c'est vrai que ce n'est pas rien d'emmener plus de 200 hospitaliers, 90 malades et l'ensemble des pèlerins. On a beaucoup de matériel et il faut être bien organisé. Mais chaque année on est un peu plus rôdé, on s'améliore et au final ça se passe bien!"

Marie Delaney Copier

Annick et son hospitalière © Radio France - Thomas Nougaillon

Clotilde et sa maman ont eu la chance de gagner ce pèlerinage via leur paroisse de Brazey-en-Plaine / Saint-Jean de Losne © Radio France - Thomas Nougaillon

Le pèlerinage de Paul et René

Un peu plus loin à côté du train, Paul Seuillot, un ancien mécano de 95 ans attend pour embarquer dans son fauteuil roulant. C'est René Berthelot un hospitalier qui en est à son 27e pèlerinage à Lourdes qui s'occupera de lui. "Paul c'est un monsieur de Brazey-en-Plaine, il m'a connu alors que j'étais tout gamin. Ah ça me fait plaisir de t'emmener. On va passer un bon moment, une bonne semaine Paul." Durant six jours René va devoir gérer l'intendance, s'occuper des bagages, du matériel. Mais le plus important ce sera de s'occuper des malades comme Paul. "Je vais les préparer, les habiller pour aller à la basilique souterraine et aux autres célébrations de la journée."

Notre reporter a rencontré Paul et René Copier

Sophie, une hospitalière au moment du départ © Radio France - Thomas Nougaillon

Claude Lenoir hospitalière depuis 2008 et ancienne présidente de l'hospitalité de Lourdes du diocèse de Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"S'il y a un miracle tant mieux mais je n'y vais pas pour ça!"

Pour Paul c'est le 6e pèlerinage et c'est forcément très particulier de partir avec René "c'est émouvant!" explique le nonagénaire. René poursuit : "on aura une pensée pour Claire et toute tes filles, on prendra des photos et on leur enverra par SMS." S'il va à Lourdes pour prier pour sa nombreuse descendance Paul n'attend pas forcément de miracle! "S'il y en a un tant mieux mais je n'y vais pas pour ça!" confesse-t-il.

Françoise Baillot a découvert Lourdes un peu par hasard en 2008, depuis cette habitante de Venarey-Les-Laumes y revient régulièrement © Radio France - Thomas Nougaillon

Paul Seuillot © Radio France - Thomas Nougaillon

Françoise Baillot, est en fauteuil roulant depuis l'âge de 30 ans, elle explique pourquoi elle va à Lourdes Copier

Claude Lenoir, ancienne présidente de l'hospitalité de Lourdes du diocèse de Dijon, explique pourquoi cette édition 2019 du pèlerinage est porteuse d'espoir Copier

Retour à Dijon jeudi prochain

Au menu de ce pèlerinage, comme d'habitude, des prières, des processions, des célébrations ou encore un chemin de croix. L'un des temps forts c'est la messe ce dimanche matin à partir de 9h30 dans la fameuse grotte de Lourdes. René lui a prévu quelques escapades avec Paul. "On va goûter le Jurançon, c'est le vin blanc du pays, on va marquer un peu les traditions!" Les deux amis sont sur le départ, ils seront de retour jeudi prochain à Dijon.