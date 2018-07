Clermont-Ferrand, France

Les cars ont eu une dizaine de minutes de retard, mais cela n'a pas gâché la joie des quelques 90 clermontois présents ce dimanche matin devant le diocèse de Clermont. 450 paroissiens quittent l'Auvergne en direction de Lourdes. Certains ont pris leur voiture, d'autres sont partis depuis Riom et Ambert.

Les deux bus clermontois sont partis direction Lourdes ce matin. A son bord, plusieurs dizaines de pèlerins de la région @lourdes_france@FBAuvergnepic.twitter.com/LEbYNYUfBt — Mickaël Chailloux (@Mike_Chailloux) July 29, 2018

Parmi ceux qui sont partis ce dimanche matin, on trouve des jeunes comme Eloïse. A 20 ans, cette étudiante en droit fait son septième pèlerinage à Lourdes. "C'est un endroit fort qui est important pour nous, pour se recueillir. La première année où je suis partie, j'étais en 5ème, je n'avais pas le même état d'esprit. Plus ça va, plus je vis bien ma foi, et moins le programme des messes peut être lourd à suivre" raconte-t-elle. Les jeunes ne boudent pas Lourdes : 5 clermontois seront d'ailleurs accompagnés par six animateurs durant ces cinq jours.

93 malades accompagnés par 210 hospitaliers

Bien entendu, des personnes handicapées ou malades vont faire également le déplacement."On a le sourire, tout le monde est content, pour eux c'est une semaine de bonheur. Ils sont hospitalisés l'année, et ne voient qu'un plafond blanc durant l'année. Là ils vont voir le jour, et pouvoir discuter avec plein de monde" raconte Marie-Annick, infirmière. C'est très important de proposer ce type de voyage selon l'archevêque de Clermont François Kalist : "Ce n'est pas l'attente du miracle. Personne ne va là-bas pour bénéficier d'un miracle. Le miracle, c'est vivre là-bas l'expérience de la fraternité. Ces membres souffrants ont toute leur place dans ce sanctuaire pour se réunir avec d'autres diocèses autour de Marie à Lourdes".

La délégation clermontoise va rester jusqu'à vendredi à Lourdes © Maxppp - LAURENT DARD/ PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI

"C'est la manifestation d'une espérence, Lourdes" - François Kalist

A titre personnel, pour l'archevêque de Clermont, c'est une grande joie de retourner à Lourdes. "C'est toujours nouveau. Le site, on le connaît par cœur. Mais le pèlerinage de Lourdes, ce n'est pas une simple visite touristique, . C'est une expérience spirituelle, pour cheminer avec des personnes diverses de diocèses et nationalités différentes".

Les clermontois vont rester jusqu'à vendredi prochain sur place.