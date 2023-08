Pèlerinage de Lourdes, une vingtaine d'Héraultais seront du voyage dans un train spécialement aménagé

Qui dit week-end du 15 août dit Lourdes. Cette année le train affrété pour le 150e pèlerinage national partira de Lyon et arrivera en gare de Montpellier Saint-Roch à 12 h 48 ce vendredi avant de continuer sa route jusqu'à Lourdes, avec, à son bord, environ 500 voyageurs, dont une vingtaine d'Héraultais.

Parmi les pèlerins, certains sont malades ou handicapés. Le train a donc été aménagé. " La majorité des pèlerins malades qui peuvent rester assis restent assis, parce qu'ils sont beaucoup mieux dans des fauteuils de TGV première, que dans leur fauteuil roulant où ils sont toute la journée. Et ensuite, si leur pathologie le nécessite des brancards sont installés pour que ceux qui ne peuvent pas tenir assis pendant 6 heures puissent voyager dans les meilleures conditions", explique Anne Basseras responsable du pèlerinage pour le Languedoc.

Malgré tous les efforts mis en place pour accompagner au mieux ces personnes malades, ce voyage sera particulièrement stressant pour certains pèlerins et leurs accompagnants. "On a tellement peur qu'ils ne soient pas bien, qu'il fasse trop chaud parce que là, il fait très chaud en ce moment à Montpellier. Il faut prévoir l'attente en gare. Ça veut dire qu'il faut prévoir des chaises, pour que ceux qui ne sont pas en fauteuil puissent s'asseoir. Il faut prévoir des bouteilles d'eau. Ça les sort tellement de leur quotidien, qu'ils ont peur d'oublier un sac sur le quai de la gare alors qu'on a une équipe qui est dédiée aux bagages, qui sont tous bien étiquetés, et on les rassure tout le temps. On a vraiment envie qu'ils se sentent bien dans le train", détaille Anne BASSERAS.

Ils s'appellent une fois par semaine

Plus qu'un simple pèlerinage, c'est un véritable lieu de rencontres entre les hospitaliers et les pèlerins, qui sont ensemble pendant 5 jours : " Certains échangent, ils s'envoient des vœux pour Noël. Ils s'appellent une fois par semaine. Il y a un lien qui se crée entre eux. Des jeunes de 18 ans qui n'ont pas de grands-parents sont super contents d'avoir des témoignages de gens sur la vie d'autrefois. Et puis les gens d'un certain âge qui ont des handicaps moteurs par exemple, sont ravis d'avoir un petit jeune qui va leur régler leur téléphone portable parce qu'ils ont fait une fausse manipulation", indique-t-elle.

