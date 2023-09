Pelouse de la Mosson : une réunion en urgence, après les critiques de Michel Der Zakarian

En 2016, déjà, le directeur général de la FLP avait pointé l'état de plusieurs pelouses du championnat de France, dont celle de Montpellier. Le président du MHSC, Laurent Nicollin , avait alors réagi aux propos de Didier Quillot : " J'ai bien peur que la solution passe par un changement de pelouse ".

ⓘ Publicité

Sept ans après, le problème demeure, et il fait beaucoup parler. En effet, alors que les jardiniers de la métropole de Montpellier affirment faire tout ce qu'ils peuvent pour limiter les dégâts de deux champignons qu'aucun produit ne peut éradiquer , les étés se suivent et se ressemblent.

Les deux champignons mis en cause profitent toujours d'un cocktail naturel fait d'humidité, la nuit et tôt le matin avec la rosée, et de chaleur écrasante en journée. Un cocktail qui en général disparait au mois de septembre mais qui, cette année et vu la météo, a tendance à se prolonger.

Michel Der Zakarian, coach de Montpellier, s'est ainsi mis en colère dimanche après-midi, à l'issue du match nul (0-0) face à Rennes, lors de la sixième journée de Ligue 1, estimant que le terrain était difficilement praticable : "C'est du sable mouvant, c'est compliqué de jouer. Pour les appuis, quand on veut changer de rythme. Encore plus pour nous, on n'a pas des joueurs puissants. Il nous faut un terrain de football. Cela nous désavantage. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent à la mairie. Il ne travaillent pas bien. Le terrain n'est pas bon".

Face à ces critiques très vives et mal vécues par certains des jardiniers, qui ont malgré tout permis à la Mosson de décrocher le titre de meilleure pelouse de Ligue 1 en 2021, la métropole a réagi. Lundi soir, en direct sur France Bleu Hérault, dans l'émission 100% Paillade, Christian Assaf a annoncé la tenue d'une réunion , ce mardi, avec les différentes parties.

Le vice président de la métropole en charge des sports s'est dit prêt à "revoir la technique" utilisée par ses équipes, depuis plusieurs années, et à envisager d'autres solutions adoptées par plusieurs clubs en France, et pour certaines onéreuses, afin d'améliorer les conditions de travail des footballeurs pailladins. Il s'est par ailleurs montré confiant, comme ses services dédiés, quant au retour à la normale d'ici mi octobre.