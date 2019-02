Pénalisation de l'antisionisme : "La limite avec l'antisémitisme est parfois ténue", estime Laurent Nunez

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Laurent Nunez a indiqué qu'il sera présent mardi dans la manifestation contre l'antisémitisme à Paris "comme une grande partie du gouvernement". "On va montrer que la lutte contre l'antisémitisme est un message que porte toute une Nation française", a insisté l'ancien patron du renseignement intérieur. "L'antisémitisme est non seulement un délit mais aussi une circonstance aggravante" a rappelé Laurent Nunez.

Pénaliser l'antisionisme ?

Alors qu'une trentaine de parlementaires souhaite pénaliser l'antisionisme, Laurent Nunez a rappelé que "certaines jurisprudence ont considéré que la limite entre l'antisémitisme et l'antisionisme était parfois ténue eu égard à la personnalité de l'auteur et au contexte dans lequel les propos sont tenus". "Cela n'est pas possible tout le temps" a expliqué le secrétaire d'Etat qui a indiqué qu'un débat va s'ouvrir. "Il faut trouver le bon équilibre entre la liberté d'expression et l'antisémitisme qui est intolérable mais à titre personnel, je pense que dans certaines circonstances l'antisionisme peut être considéré comme de l'antisémitisme". "C'est une appréciation au cas par cas" a insisté Laurent Nunez.

L'auteur des injures contre Alain Finkielkraut n'a pas été arrêté

Laurent Nunez a également confirmé sur France Bleu Provence que l'un des hommes qui a agressé le philosophe Alain Finkielkraut en marge d'une manifestation des gilets jaunes à Paris a été identifié alors qu'une enquête judiciaire est ouverte mais n'a pas été interpellé.

Un homme condamné hier à Marseille pour injure antisémite

Selon le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, "la justice est extrêmement ferme quand elle est confrontée à des crimes ou des délits à caractère antisémite". A Marseille, un homme a été condamné à six mois de prison avec mandat de dépôt pour avoir proféré sur la voie publique une injure en disant qu'il allait brûler des juifs.