Penaos sikour ar c'hevredigezhioù e Breizh ?

Evit gwelet penaos ez a an traoù evit kevredigezhioù Breizh en eus ar Rannvro goulennet digant ar C'haser, kuzul armerzhel, sokial hag endro ar Rannvro sevel un enklask. Emañ o paouez bezañ embannet.

Tro dro dek ha tri ugent mil kevredigezh a zo e Breizh. Hag evit gwellout penaos ez a an traoù evito ez eo bet goulennet gant ar rannvro digant ar C'haser, kuzul armerzhel, sokial hag endro ar rannvro sevel un enklask, ispisial war Breizh. Goulenataet eo bet mil kant den e-karg deus ur gevredigezh.

Un danevell a zo bet savet neuze ha reiñ a ra ar C'haser alioù evit ma vefe kemeret muioc'h e kont ar bed kevredigezhel. E-penn ar studiadenn oa Hervé Latimier, en anv Kevre Breizh. Merzhet 'neus eo nec'het ar braz eus ar re e-penn ar c'hevredigezhioù, "da geñver ar gwir, an talioù, kalz o deus aon eus ar giriegezh a gemeront". Ret eo neuze ober war o zro en ur "skoazellañ anezho". "Ur goulenn a vez savet alies ganto, piv deuio war lec'h evit kemer ar gevredigezh. Ur bern tud a-youl-vat a vez kavet met pezh a vank eo tud a youl-vat prest d'ober war-dro ar gevredigezh", a zispleg Hervé Latimier.

Penaos arc'hantaouiñ ar c'hevredigezhioù ?

E-barzh an danevell e vez lakaet war-raok pemp defi bras evit ar c'hevredigezhioù. Hag evit pep hini anezho e ro ar C'haser alioù. Da-geñver an doare da arc'hantaouiñ oberioù ar c'hevredigezhioù da-skouer. "Alies e vez lavaret deomp e vefe ret d'ar c'hevredigezhioù kaout doareoù all da gavout arc'hant ha dreist-holl e vez komzet kalz eus an dud o reiñ arc'hant. Ha pa weler mat ne vez degaset nemet 4% d'ar c'hevredigezhioù gant ar "mécénat". Hervezomp eo a-bouez kenderc'hel da reiñ arc'hant publik d'ar c'hevredigezhioù."

Kinniget eo bet an danevell d'ar rannvro. Ha kinniget e vo d'ar 14 a viz Ebrel, en ur forum e Sant-Brieg. Da c'hortoz, e vo tu lenn an danevell ha diverrañ an danevell war lec'hienn ar C'haser.

Selaouit atersadenn Hervé Latimier