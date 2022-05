Pendaison de crémaillère au village de transition du quartier de la Rauze à Montpellier

Des ballons de baudruche et des fanions colorés étaient accrochés au grillage qui entoure le village de transition dans le quartier de la Rauze à Montpellier, ce samedi après-midi. Les associations qui s'occupent du site ont organisé une pendaison de crémaillère, près d'un mois après leur emménagement. Un moment de convivialité pour les 55 familles de roms qui vont vivre pendant deux ans au maximum dans ces préfabriqués installés à la frontière avec la commune de Lattes, sous l'autoroute A709. Eux qui vivaient depuis des années dans le bidonville de Celleneuve, démantelé au mois d'avril.

Une fête pour les familles

Ambiance festive avec les 13 jeunes en service civique de l'association Unis-Cité qui ont tenu des stands pour les enfants du village de transition. "L'idée, c'était de faire un petit événement pour les habitants du village. On les a sollicités pour la préparer. Des retours qu'on a eu, ce sont vraiment des ateliers axés sur les enfants qu'ils voulaient. Donc c'est ce qu'on a fait" explique Sarah El Ouanzi, membre de l'association 2 Choses Lune et cheffe de service sur le site. Des riverains du quartier étaient invités, notamment ceux qui se sont mobilisés contre le projet. Même si, un seul résident a fait le déplacement. Ainsi que "les proches des familles et les partenaires qui participent au quotidien à leur insertion."

Sarah El Ouanzi, membre de l'association 2 Choses Lune et cheffe de service sur le village de transition. Copier

Des stands pour les enfants

Au vu de la décoration et des petits chapiteaux blancs installés sur le village, la pendaison de crémaillère a pris la tournure d'une kermesse. Des enfants avec le visage peint en papillon ou en tigre couraient entre les bungalow. Plusieurs stands : éveil musical, chamboule-tout, maquillage. Mais l'atelier qui a le plus de succès, ça reste celui de la pêche aux canards. Les plus âgés se sont concentrés pour attraper avec leurs hameçons les pots de yaourt qui flottaient grâce à du polystyrène. Et les plus malins ont directement mis les mains dans la piscine gonflable bleue quand les grands regardaient ailleurs. Pour Sarah El Ouanzi, "l'idée c'est qu'ils puissent se rendre compte que c'est un lieu de vie où ils vont être pendant plusieurs mois et qu'ils puissent s'en saisir." En fin d'après midi, les familles ont mangé un goûter pour fêter leur emménagement.

Reportage lors de la pendaison de crémaillère du village de transition. Copier