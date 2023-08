Pendant 9 mois, cette manchoise va partager le quotidien des agricultrices d'Amérique du Sud

Emilie Porée, 29 ans décolle ce lundi 14 août à 15h pour la première destination d'un long voyage : la Colombie. La jeune femme, originaire de Moyon ( Manche) et aujourd'hui acheteuse au sein du groupe Léa nature à la Rochelle, va passer 9 mois en Amérique du Sud, dans les exploitations et élevages locaux de la Colombie à la Bolivie en passant par le Paraguay et le Brésil. Son objectif est de dresser des portraits de femmes, et de les relayer par des photos et des vidéos sur le site de son projet "look at her" . Elle a aussi un projet d'exposition au retour.

Focus sur les paysannes

La jeune aventurière était déjà partie 3 mois en Asie pour mettre en avant les femmes de tous horizons. Cette fois elle va se concentrée sur le milieu agricole. Emilie Porée veut parler des femmes, et en parler de façon positive "Les femmes sont assez peu visibles et peu médiatisées. Et lorsqu'on en parle, c'est souvent sur des sujets comme le sexisme, les inégalités, les violences faites aux femmes. Il est extrêmement important de parler de ces sujets là. Mais il est aussi tout aussi important pour moi de parler de la femme sous un angle positif, inspirant et valorisant. D'où la naissance du projet Look at her. L'objectif global, c'est de parler de la femme et de valoriser la femme à travers ses expériences, ses expérimentations, son parcours de vie professionnelle personnelle, de mettre en lumière les femmes dans leur diversité. La première session en Asie du Sud-Est, j'ai rencontré des femmes aux parcours très diversifiés, des écrivaines, des professeurs, des lycéennes et là, cette fois ci en Amérique latine, je souhaite focaliser l'attention sur les femmes paysannes. J'aimerais finalement relier ce projet féministe à l'enjeu écologique prédominant et, je crois à l'une de ces solutions qui est l'agriculture biologique et l'agriculture paysanne. D'où le focus sur les femmes paysannes."

Relier les valeurs agricoles et féministes

L'idée d'Emilie est de passer au moins 1 mois et demi dans chaque pays, le temps de s'installer vraiment aux côtés de ses interlocutrices, dans leur quotidien, et de dresser des portraits au plus près de la réalité. Elle a calé ses déplacements en fonction du moment des récoltes. Le café et la cacao en Colombie, la canne à sucre au Paraguay , le quinoa en Bolivie : Emilie veut aussi montrer ce qui se passe entre les plantations et le produit final. Un intérêt agricole qui n'est pas sans lien avec ses racines manchoises. "Je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Mes grands parents, du côté de mon papa, de ma maman, sont agriculteurs, donc je crois que ce sont des valeurs qui sont bien bien ancrées, même si aujourd'hui je ne travaille pas la terre avec avec mes dix doigts. Mais en tout cas oui, la relation avec la terre, avec l'agriculture paysanne, une agriculture responsable, c'est des valeurs qui sont ancrées et qui sont assez fortes pour moi. Donc finalement, c'est un peu l'occasion de relier ces valeurs agricoles aux valeurs féministes."

Partager son expérience

Des valeurs qu'Emilie va partager via les réseaux sociaux et avec des élèves, ceux d'une classe de La Rochelle et d'autres de l'institut d'Agneaux. **"**Ça permet peut être de rendre un peu plus concret les cours d'histoire, de civilisation et de langue et peut être d'intéresser un peu plus les lycéens et les collégiens à cette thématique là et aux voyages en général."

Emilie devrait échanger avec les élèves environ une fois par mois tout au long de son périple.

La jeune globetrotteuse a évalué le coût du projet à environ 25000 euros financés à 60% par la région Aquitaine, son entreprise Léa Nature et également une bourse jeunesse et sport de Charente maritime. Vous pouvez la suivre sur sa page Facebook et son Instagram _lookather_