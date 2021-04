Pendant ces vacances confinées, les terrains de padel de l'agglo de Pau sont pris d'assaut

Ce sport, mélange de tennis, squash et pelote, est un des rares autorisés pendant le confinement. Dans l'agglomération paloise les terrains sont pris d'assaut. Pour beaucoup le padel est un exutoire pendant cette longue crise sanitaire.

Le padel, ce mélange de tennis, squash et pelote, est un des rares autorisés, sur des terrains extérieurs exclusivement, pendant le confinement. Pour beaucoup de Béarnais, ce sport qui se joue à quatre, comme un double de tennis, est le seul exutoire pendant une journée de télétravail. "En cette période compliquée cela permet de s'amuser, de se défouler, en extérieur", explique Dominique, après sa partie du dimanche matin. Il joue depuis deux mois, deux fois par semaine avec Antoine, notamment, pour qui le padel est aussi un moyen "de voir du monde, des amis, des collègues... d'autres personnes que ma femme et ma fille !"

C'est un des rares sports autorisés, lorsqu'il est pratiqué en extérieur, pendant le confinement. © Radio France - Manon Claverie

Nous sommes complets du matin au soir. De 6h30 du matin à 18h30 !

En Béarn on compte une vingtaine de terrains de padel. La plupart en intérieur, d'autres à l'air libre. Les terrains extérieurs sont les seuls autorisés à rester ouverts pendant le confinement. Il ne reste donc que deux possibilités aux amateurs de l'agglo paloise : aller jouer au Tennis Club de Pau ou au Rugby Park 64, à Idron. C'est peu, vu le nombre d'amateurs dans l'agglo et la fréquence à laquelle ils jouent. Certains tous les jours, d'autres carrément deux fois dans la journée. "Nous sommes complets du matin au soir. De 6h30 du matin à 18h30 !", explique le trésorier du TC Pau et président de la Commission Padel à la Ligue Nouvelle-Aquitaine, Pierre Bidegaray.

Pour réserver un terrain il faut se lever tôt, ou s'armer de patience. Au TC Pau les réservations se font en ligne. Les créneaux ouvrent à 7h du matin, 7 jours en avance. "À 7h01 ou 7h02, tous les créneaux de la journée sont pris", poursuit Pierre Bidegaray. Pour jouer au Rugby Park 64 il faut prendre son téléphone et attendre souvent une ou deux semaines, avant de pouvoir réserver un terrain.

Un sport ludique, convivial et accessible

Une des explications de ce succès, c'est le côté ludique et accessible du padel. Qui le rendent presque addictif. Pour Antoine, "tout le monde peut s'amuser, quelque soit son niveau. Les enfants, les jeunes, les moins jeunes..." Sans compter le nombre d'amateurs de sports, collectifs en particulier, frustrés de l'arrêt des championnats, qui se mettent au padel.

Le Tennis Club de Pau et le Rugby Park 64, à Idron, sont pour l'instant les seuls complexes, dans l'agglo, qui disposent de terrains extérieurs. Ils peuvent donc accueillir les joueurs pendant le confinement. © Radio France - Manon Claverie

Plus de 70 000 personnes pratiquent le padel en France actuellement. Étant donné l'engouement et le nombre de projets de constructions de terrains, ce sport venu du Mexique pourrait peut-être séduire en France autant qu'en Espagne, où il est le 2e sport après le football qui compte le plus de pratiquants.