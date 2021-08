Pendant l'été, les formations continuent à l'AFPA d'Olivet pour répondre aux besoins urgents de main d'oeuvre

Durant cet été, l'AFPA (l'Agence Nationale pour la formation professionnelle des adultes) ne cesse pas vraiment ses activités. Dans la Région Centre-Val-de-Loire, elle propose pas moins de 69 formations sur les mois de juillet et août pour des demandeurs d'emplois ou des salariés en reconversion. Le centre d'Olivet, rue basse mouillère, a lui aussi plusieurs formations qui démarrent cet été , avec parfois des places encore disponibles.Avec la reprise économique post-confinement, certains secteurs ont des besoins encore plus criants de main d'œuvre et l'AFPA tente de s'adapter.

Devenir réceptionniste d'hôtel ?

Parmi les grands secteurs qui recrutent en ce moment, il y a toujours et encore l'hôtellerie-restauration. "Avec la réouverture des restaurants et des hôtels en mai et juin, il y a eu un appel d'air énorme. Des établissements n'ont pas retrouvé leurs personnels et donc ils ont de gros besoin" explique Valérie Girard, la directrice de l'AFPA d'Olivet. Pour répondre à ces demandes, le centre a relancé des formations de serveurs, de cuisiniers, d'employés d'étage ou de réceptionnistes d'hôtel.

Une formation préparatoire pour découvrir les métiers de l'hôtellerie est aussi prévue fin août. Il arrive même que les candidats à la formation soient débauchés avant d'arriver à Olivet. "On a eu le cas sur la formation de réceptionniste d'hôtel. On avait 11 candidats début juillet et à l'arrivée, il n'en reste que 7. Les autres ont été courtisés par le monde de l'hôtellerie et ils sont tout de suite partis travailler".

Des stagiaires actuellement en formation à Olivet pour devenir réceptionniste d'hôtel © Radio France - Patricia Pourrez

Ou travailler dans les métiers du numérique ?

Autre effet de la crise sanitaire et des différents confinements, l'informatique et le numérique ont de nouveau le vent en poupe. " On s'est bien rendu compte chez vous, avec le télétravail, qu'on avait besoin d'ordinateurs et donc de techniciens pour la maintenance, la cybersécurité. On peut même aller plus loin et parler des métiers de la fibre optique. Là aussi, dans le département, les opérateurs recherchent des techniciens pour installer et assurer la maintenance." Le centre d'Olivet propose ainsi plusieurs formations sur ces métiers dont certaines qui vont durer sur la fin de l'année 2021 et sur 2022.

Le centre d'Olivet propose de se former sur la fibre optique © Maxppp - Lionel Le Saux

Toujours des demandes dans le bâtiment

A côté de ces formations "tendance", l'AFPA d'Olivet continue évidemment de proposer des formations sur les secteurs "perpétuellement" en tension notamment pour le bâtiment. Selon Valérie Girard, " il y a partout des besoins de maçons, d'électriciens. Les entreprises nous arrachent nos stagiaires dès la fin des formations. Sur ces métiers là, on est à 100% de retours à l'emploi". Mais, souvent, ce sont les candidats à la formation qui manquent.

Sur une année, le centre de l'AFPA Olivet forme près de 1.500 stagiaires. Pour tout renseignements sur les formations proposées à l'AFPA Olivet, pour savoir comment en bénéficier, vous pouvez écrire à cette adresse : conseilformation45@afpa.fr ou aller sur le site de l'AFPA Olivet