Pendant la canicule, des visites au domicile des personnes âgées et isolées à Nîmes

Particulièrement vulnérables pendant la canicule, les personnes âgées et handicapées isolées. Celles qui sont inscrites sur le registre canicule de leur ville peuvent être contactées pendant les périodes de fortes chaleurs. "On les appelle régulièrement explique Chantal Barbusse, adjointe déléguée à l'action sociale à la mairie de Nîmes et présidente du CCAS. Si les jeunes qui les appellent sentent qu'il y a un problème ou quelque chose qui ne va pas très bien, on organise une visite à domicile. Soit avec les étudiants que la mairie recrute pour l'été, soit, si c'est plus sérieux, avec une infirmière du pôle santé. Souvent la famille est en vacances pendant l'été, c'est pour s'assurer que tout se passe bien. " 769 personnes sont inscrites sur le registre canicule de Nîmes. Depuis le début de l'été, ce sont 2600 appels qui ont été passés. Plus d'un millier de visites organisées. Des repas sont également livrés grâce à la Banque alimentaire.

Faire de la prévention et briser la solitude

Le premier objectif de ces visites, c'est surtout de voir comment les personnes âgées isolées supportent les grosses chaleurs. "Quand on les appelle avant de venir, on leur rappelle qu'elles doivent boire au moins un litre et demi par jour et quand on vient chez elles, souvent elles sortent des verres d'eau et donc elles boivent quand on est là. Ils sont souvent des ventilateurs, rarement des climatiseurs. Certains n'ont rien constatent Manon et Jeanne. Quand on remarque quelque chose d'anormal, on le note et on fait remonter à nos supérieurs." Ce matin là, c'est Lucas et Clémence qui sont justement en visite chez Marinette, 81 ans. Elle est clouée chez elle sur un fauteuil roulant, au quatrième étage d'une résidence après s'être fracturée la cheville." A cause de la chaleur qui fait baisser la tension, j'ai perdu connaissance et je suis tombée dans la rue. J'avais pourtant pris de l'eau avec moi !" Pour rompre l'isolement, elle fait appel régulièrement à des bénévoles pour qu'ils viennent lui rendre visite. "Pour leur dynamisme, leur sourire." Car pour faire face à la chaleur, Marinette a la climatisation. "Cette année, je ne l'ai jamais mise autant. Avant je ne la mettais que la journée, là, je la mets aussi la nuit. J'ai aussi un vaporisateur, ça fait baisser la température de la peau. Quelques fois, je mets aussi les pieds dans une bassine d'eau. Ca fait du bien ! Et puis, j'ai toujours un verre d'eau à côté de moi."

Des aides toute l'année pour les séniors

Le CCAS répond toute l'année aux demandes des personnes âgées. "Elles savent qu'elles peuvent faire appel à nous tout le temps précise Dany Guillemette, chef de service des aides sociales. On a mis en place un dispositif pour leur permettre d'acheter du petit matériel d'aide à la vie que des personnes à faibles ressources ne pourrait pas s'offrir. Ca peut être des chaussons de marche, un fauteuil, un déambulateur, un téléphone à grosses touches, un ventilateur. Ce genre de demandes va forcément augmenter avec le temps. Il faut qu'on s'adapte."