Pendant la grève administrative le travail continue aux urgences hospitalières de Vaucluse

Depuis une semaine les cadres urgentistes observent une grève administrative pour protester contre le manque de moyens et la hausse constante de la charge de travail. Une préoccupation partagée par la direction de l'hôpital qui met en place les recommandations de la récente mission flash.

La mission FLASH organisée ces dernières semaines par le gouvernement propose des solutions à la crise des urgences qui se voient contraintes de travailler de plus en plus souvent en mode dégradé. Certaines de ces mesures sont en train d'être mises en place : l'implication de la médecine de ville dans un système de gardes ou la mobilisation des cliniques privées au moins pour la prise en charge de sa patientèle le week-end.

L'hôpital "ne doit pas rester le seul phare allumé dans la nuit"

Manque de moyens, manque de personnel, fatigue accumulée, les raisons de la grève persistent en cette période de canicule, d'affluence touristique et de retour du COVID. La mission FLASH organisée ces dernières semaines par le gouvernement propose des solutions. Certaines de ces mesures sont en train d'être mises en place. Même si les médecins de ville sont déjà très engagés dans les maisons médicales de garde, leur mobilisation ne doit pas faiblir et les établissements privés eux doivent aussi s'impliquer dans ce partage des missions.

Du bon usage des urgences

Sur les 240 patients que reçoit le service des urgences d'Avignon chaque 24 heures, 40% ne relèvent pas à proprement parler des urgences. Le service d'accueil y a été renforcé pour pouvoir proposer une réorientation quand c'est nécessaire. Quand on est inquiet pour sa santé, le premier geste à faire c'est de contacter son médecin traitant. Ensuite on peut rechercher la carte des lieux de prise en charge adaptés grâce au QR code que l’agence régionale de santé affiche par exemple sur les sacs de médicaments vendus en pharmacie. Enfin on peut téléphoner ou se présenter aux urgences. Chaque patient a le droit de le faire, ça n’est pas la question, le cœur du problème c’est qu’il faut atténuer la pression qui pèse sur les épaules des urgentistes de l'hôpital public déjà éreintés par deux ans de crise COVID pour que les soignants puissent continuer à soigner chacun selon ses besoins.

Sept services d’urgence en Vaucluse

Il existe sept services d’urgence en Vaucluse : Avignon, Cavaillon, Carpentras, Apt, Orange et Vaison-la-Romaine qui disposent un SMUR et Valréas qui n’en a pas.