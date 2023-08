Pendant la période estivale, les appels explosent au centre de régulation du SAMU du Gard

Comme chaque été, les appels affluent au centre de réception et de régulation du SAMU 30 situé au CHU de Nîmes. C'est là en effet qu'arrivent tous les appels passés au 15. " On a des services d'urgence qui ferment comme à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze, ce qui pose un problème parce que c'est un établissement qui est dans un territoire assez éloigné, il n'y a plus qu'une ligne de SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) à l'hôpital d'Alès précise le Dr Olivier Onde, directeur médical du SAMU 30. Il faut aussi faire face à l'absence des médecins libéraux qui sont en vacances, mais qui sont, de toute façon, déjà submergés par les files d'attente de patients qu'ils prennent en charge. On a en plus les estivants qui viennent dans la région.* Avant l'épisode COVID, c'étaient 700 appels par jour, pendant le COVID, c'était entre 2.000 et 3.000, depuis on n'est jamais redescendu en dessous de 1.000. Là, pendant la période estivale, c'est entre 1.500 appels par jour en semaine et 2.000 appels le week-end."

Un manque d'Assistants de Régulation Médicale

Il faudrait pour pouvoir répondre efficacement aux appels passés au 15, davantage d'Assistants de Régulation Médicale. "L'ARM, c'est lui qui va décrocher, prendre les coordonnées, faire un interrogatoire succinct de la personne qui appelle. C'est lui qui ensuite en parle au médecin régulateur ou lui passe l'appel. Là, nous avons sept ARM alors qu'il en faudrait douze pour être en pleine capacité de réponses acceptables avec un taux de décroché qui serait de 99%. Là, on est à peine à 80%." Difficile pourtant d'en recruter car tous les SAMU se battent pour récupérer ceux qui sortent de l'école. C'est aussi un problème budgétaire puisque ce sont des postes qui doivent être financés par les Agences régionales de santé. "On nous demande d'aiguiller au mieux les personnes qui appellent pour éviter de surcharger les urgences, mais on n'est pas assez nombreux pour répondre à tous les appels confirme Mathieu, ARM au SAMU 30 depuis deux ans, et lorsque les personnes n'ont pas de réponse assez rapide, soit elles appellent les pompiers, soit elles se rendent vers un service d'urgences de proximité. C'est le serpent qui se mord la queue." Environ 400 personnes sont actuellement accueillies chaque jour aux urgences du CHU de Nîmes.

Des médecins libéraux pour aider les ARM

Pour les soulager, un Service d'accès aux soins (SAS) a été mis en place. Chaque jour, des médecins libéraux viennent assurer une vacation au SAMU, "Ils régulent les appels qui ne dépendent pas de l'aide médicale urgente, ils réorientent les patients dans les 48 heures vers un cabinet médical qui réserve au SAS des plages de consultations non-programmées, là, on en fait une centaine par jour." Bien souvent en effet, les personnes qui appellent le 15 n'ont pas besoin d'être hospitalisées. Pour 66% des appels, ce sont des conseils médicaux. "J'ai eu par exemple une personne qui appelait parce qu'elle saignait après avoir gratté ses piqûres de moustique confie Mathieu. Il y a aussi les touristes du Nord de l'Europe qui appellent parce qu'ils sont restés pendant des heures en plein soleil et qu'ils ne vont pas bien. Certains ne comprennent pas qu'on ne puisse pas répondre à leur attente. Il faut qu'on soit pédagogue." "Le conseil reste pourtant d'appeler le 15 ajoute le Dr Onde, mais on aimerait qu'il soit redimensionné et renforcé pour assurer pleinement ce service à la population."

