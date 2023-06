Pendant la quête, les fidèles du diocèse du Mans peuvent donner par carte bancaire

Plus besoin de faire ses fonds de poches à la recherche de pièces de monnaie pour donner dans les églises du diocèse du Mans. Depuis décembre 2022, pendant les quêtes, 10 paniers circulent avec un dispositif pour faire des dons par carte bancaire. Leur nombre va doubler.

Le don par carte bancaire, c'est plus pratique selon Marie-José. Une fidèle désormais habituée à ce type de pratique. "On n'a plus de liquide sur soi donc quand c'est sorti j'ai tout de suite adhéré : parfois je n'avais pas de monnaie donc je ne donnais rien. Maintenant, je donne plus régulièrement."

Il est toujours possible de donner de l'argent liquide puisque le boîtier blanc est fixé sur le panier en osier. "Il y a un quêteur qui présente aux personnes. Elles choisissent leur montant: 1, 2, 5, 10, 20 ou 40 euros. Il n'y a pas de montant libre parce que dans le déroulé de la quête ce serait trop long", explique Bruno De Labarthe, l'économe du diocèse du Mans.

Un panier de quête équipé d'un dispositif pour les dons via carte bancaire. © Radio France - Lucie Amadieu

Les fidèles qui utilisent la carte bleue donnent en moyenne 7€ par personne. "Nous connaissons le nombre de dons et le montant global mais c'est difficile de comparer parce que nous n'avons pas ces données là pour le don en espèce", décrit Bruno De Labarthe.

L'économe du diocèse du Mans assure que le "but recherché n'est pas d'augmenter le total de la quête" mais plutôt "de permettre à toutes les personnes de pouvoir verser leur offrande de quête en fonction des moyens de paiement dont elles disposent". Il reconnaît toutefois "qu'il n'a pas les petites pièces de centimes" puisque la première proposition de don est à un euro.

Un type de don adapté à tous ?

"Dans les paroisses de centre-ville, il y a plus rapidement de personnes qui vont utiliser ce type de don. On observe que dans le milieu rural ça prend plus de temps, peut-être parce qu'il y a des doutes ou des craintes", explique Bruno De Labarthe. L'économe du diocèse du Mans certifie que les boîtiers sont garantis et sécurisés : ils n'enregistrent pas les données personnels. Ces dispositifs ont été commandés par la Conférence des évêques de France.

Ce type don convient aussi à plusieurs profils. "On observe qu'il y a vraiment des tranches d'âge très différentes : à la fois des étudiants mais aussi des personnes qui sont retraitées depuis quelques temps",* raconte l'économe du diocèse. Pour toucher davantage de fidèles, 10 paniers avec le dispositif pour donner par carte bancaire vont arriver d'ici cet été : il y en aura donc 20 dans le diocèse du Mans.